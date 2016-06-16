Тите станет новым главным тренером сборной Бразилии

Новым главным тренером сборной Бразилии станет Тите, который до последнего времени возглавлял «Коринтианс». Об этом сообщил президент клуба Роберто да Андраде.

«Тите больше не работает у нас, поскольку он принял предложение Конфедерации футбола Бразилии», – цитирует де Андраде Sport 24.

На посту наставника бразильцев Тите сменит Дунгу, который был уволен в связи с плохими результатами команды. Напомним, сборная Бразилии не сумела выйти из группы на Кубке Америки-2016.

На протяжении карьеры Тите возглавлял несколько бразильских клубов, дважды выигрывал чемпионат Бразилии, один раз – Кубок страны, а также побеждал в Кубке Либертадорес и на Клубном чемпионате мира.

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