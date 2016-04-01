Дунга близок к увольнению из сборной Бразилии

Руководители Конфедерация футбола Бразилии всерьез задумались об увольнении Дунги с поста главного тренера сборной. Причиной тому послужили не самые выдающиеся результаты сборной, а также конфликт с не вызовом на игры национальной команды защитника «Реала» Марсело: специалист отказался от услуг футболиста в матчах с Уругваем (2:2) и Парагваем (2:2), сославшись на состояние здоровья игрока. Дунга утверждал, что консультировался с тренерским штабом мадридцев, однако в клубе опровергли эти слова.

Отметим, что Бразилия занимает шестое место после шести туров в квалификации чемпионата мира-2018.