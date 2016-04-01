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Дунга близок к увольнению из сборной Бразилии

1 апреля 2016, 11:42
8

Руководители Конфедерация футбола Бразилии всерьез задумались об увольнении Дунги с поста главного тренера сборной. Причиной тому послужили не самые выдающиеся результаты сборной, а также конфликт с не вызовом на игры национальной команды защитника «Реала» Марсело: специалист отказался от услуг футболиста в матчах с Уругваем (2:2) и Парагваем (2:2), сославшись на состояние здоровья игрока. Дунга утверждал, что консультировался с тренерским штабом мадридцев, однако в клубе опровергли эти слова.

Отметим, что Бразилия занимает шестое место после шести туров в квалификации чемпионата мира-2018.

Источник: Globo
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Бразилия Бразилия Дунга Карлос
Комментарии (8)
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007R
1459502088
Давно пара
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Serpinator
1459502116
Роберто Карлоса в тренеры надо.. сразу попрёт
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Stream Lost
1459503161
)))
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МЕССІ
1459505160
.....
Ответить
Zly
1459505782
Самое время позвать Луис Фелипе Сколари. Потом уволить и пригласить снова Дунгу
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koka7751
1464665271
Каппело им в руку.
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Бонс
1469198478
Бразилия уже не та, что раньше. Теперь эту сборную не узнать...
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