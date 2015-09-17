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    Халк снова получил вызов в сборную Бразилии

    Главный тренер сборной Бразилии Дунга определился с заявкой национальной команды на стартовые матчи квалификационного этапа чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт федерации футбола Бразилии. Отметим, что вызов в сборную «селесао» получил нападающий питерского «Зенита» Халк. Нападающий «Барселоны» Неймар отсутсвует в заявке из-за дисквалификации за удаление в матче Кубка Америки против Колумбии.

    Вратари: Джефферсон («Ботафого»), Марсело Гроэ («Гремио»), Алиссон («Интернасионал»).

    Защитники: Давид Луиз, Маркиньос (оба – «ПСЖ»), Миранда («Интер»), Филипе Луис («Атлетико»), Фабиньо («Монако»), Рафинья («Бавария»), Марсело («Реал»), Жил («Коринтианс»).

    Полузащитники: Луиз Густаво («Вольфсбург»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Элиас («Коринтианс»), Ренато Аугусто («Коринтианс»), Дуглас Коста («Бавария»), Лукас Лима («Сантос»), Лукас Моура («ПСЖ»), Оскар, Виллиан (оба – «Челси»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»).

    Нападающие: Халк («Зенит»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»).


    Сборная Бразилии сыграет с Чили 9 октября на выезде, и примет дома Венесуэлу 14 октября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2015 17:50
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    Комментарии (5)
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    болел_ЦСКА
    1442503286
    xalk > neymar
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    Димон Алма-Ата
    1442503833
    Без Неймара сборной Бразилии будет очень тяжело, зато у Халка будет возможность показать себя во всей силе.
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    Fju-2
    1442507664
    В последних товарищеских матчах за сборную отличился два раза. Вчера пушку дважды знатно разрядил. Было бы странно, если бы не вызвали. Но в прошлом году ситуация действительно была странной, вроде выбыл на месяц или больше, аккурат перед матчами сборной, но сразу после них врачи на ноги поставили.
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    HardPony
    1442512194
    Давно пора. Хороший футболист. Еще когда цска-порту было в лч,возжелал что бы цска его купили. Но бомжи дальновиднее были и денежнее
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    ologreds
    1694997154
    numo442676
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