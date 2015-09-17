Халк снова получил вызов в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Дунга определился с заявкой национальной команды на стартовые матчи квалификационного этапа чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт федерации футбола Бразилии. Отметим, что вызов в сборную «селесао» получил нападающий питерского «Зенита» Халк. Нападающий «Барселоны» Неймар отсутсвует в заявке из-за дисквалификации за удаление в матче Кубка Америки против Колумбии.

Вратари: Джефферсон («Ботафого»), Марсело Гроэ («Гремио»), Алиссон («Интернасионал»).

Защитники: Давид Луиз, Маркиньос (оба – «ПСЖ»), Миранда («Интер»), Филипе Луис («Атлетико»), Фабиньо («Монако»), Рафинья («Бавария»), Марсело («Реал»), Жил («Коринтианс»).

Полузащитники: Луиз Густаво («Вольфсбург»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Элиас («Коринтианс»), Ренато Аугусто («Коринтианс»), Дуглас Коста («Бавария»), Лукас Лима («Сантос»), Лукас Моура («ПСЖ»), Оскар, Виллиан (оба – «Челси»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»).

Нападающие: Халк («Зенит»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»).



Сборная Бразилии сыграет с Чили 9 октября на выезде, и примет дома Венесуэлу 14 октября.