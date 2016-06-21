Тите – новый главный тренер сборной Бразилии

Новым главным тренером сборной Бразилии стал Тите. Об этом сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии.

Специалист был представлен в качестве нового наставника бразильцев в понедельник. Он сменил на этом посту Карлоса Дунгу, под руководством которого Бразилия не сумела выйти из группы на Кубке Америки-2016.

На протяжении своей тренерской карьеры Тите возглавлял несколько бразильских клубов, дважды выигрывал чемпионат Бразилии, один раз – Кубок страны, а также побеждал в Кубке Либертадорес и на Клубном чемпионате мира.

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