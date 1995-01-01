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    Сарри – кандидат на пост главного тренера «Интера»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри входит в список кандидатов на замену Лучано Спаллетти в «Интере».

    Еще двое претендентов – Марко Джампаоло («Сампдория») и бывший тренер «Ювентуса» и сборной Италии Антонио Конте. Последний является фаворитом на то, чтобы возглавить черно-синих.

    Сообщается, что после окончания сезона миланский клуб отправит Спаллетти в отставку.

    • После 27-ми туров «Интер» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.
    • Миланцы выбыли из Лиги чемпионов, Кубка Италии и Лиги Европы.

    Источник: Football Italia

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