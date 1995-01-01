Сарри – кандидат на пост главного тренера «Интера»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри входит в список кандидатов на замену Лучано Спаллетти в «Интере».
Еще двое претендентов – Марко Джампаоло («Сампдория») и бывший тренер «Ювентуса» и сборной Италии Антонио Конте. Последний является фаворитом на то, чтобы возглавить черно-синих.
Сообщается, что после окончания сезона миланский клуб отправит Спаллетти в отставку.
- После 27-ми туров «Интер» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.
- Миланцы выбыли из Лиги чемпионов, Кубка Италии и Лиги Европы.