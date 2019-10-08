«Милан» уволил Джампаоло

«Милан» объявил об увольнении главного тренера команды Марко Джампаоло.

«Милан» объявляет, что Марко Джампаоло был снят с поста главного тренера команды. Клуб хочет поблагодарить Марко за проделанную работу и пожелать ему всего наилучшего в его профессиональной карьере», – сказано в заявлении на официальном сайте «Милана».