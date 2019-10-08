«Милан» уволил Джампаоло

Спалетти следующий!
«Милан» объявил об увольнении главного тренера команды Марко Джампаоло.
«Милан» объявляет, что Марко Джампаоло был снят с поста главного тренера команды. Клуб хочет поблагодарить Марко за проделанную работу и пожелать ему всего наилучшего в его профессиональной карьере», – сказано в заявлении на официальном сайте «Милана».
- Джампаоло возглавил «Милан» этим летом, сменив Дженнаро Гаттузо.
- После семи туров миланский клуб занимает 13-е место в таблице Серии А, имея в своем активе 9 очков.