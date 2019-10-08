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    «Милан» уволил Джампаоло

    «Милан» объявил об увольнении главного тренера команды Марко Джампаоло.

    «Милан» объявляет, что Марко Джампаоло был снят с поста главного тренера команды. Клуб хочет поблагодарить Марко за проделанную работу и пожелать ему всего наилучшего в его профессиональной карьере», – сказано в заявлении на официальном сайте «Милана».

    • Джампаоло возглавил «Милан» этим летом, сменив Дженнаро Гаттузо.
    • После семи туров миланский клуб занимает 13-е место в таблице Серии А, имея в своем активе 9 очков.

    Источник: официальный сайт «Милана»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Allex31 41 минуту назад

      Спалетти следующий!

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