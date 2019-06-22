Джампаоло – о назначении в «Милан»: «Я очень много работал, чтобы получить этот шанс»

Новый главный тренер «Милана» Марко Джампаоло поделился эмоциями от своего назначения.

«Я очень много работал, чтобы получить этот шанс. «Милан» – самый успешный и один из самых крупных клубов в Европе. Это отличная возможность для меня, я счастлив и мотивирован.

Это был долгий путь, и он будет продолжаться, потому что он никогда не заканчивается, так как вы не прекращаете генерировать идеи и проекты. В данный момент я очень рад начать работать в таком большом клубе, и я очень мотивирован. Не могу уже дождаться, чтобы начать работать!» – заявил Джампаоло.

Также тренер рассказал, какой стиль игры собирается прививать «Милану».

«История «Милана» показывает нам, что клуб наряду с результатом делал ставку на красоту и эстетику футбола. «Милан» обладает хорошей культурой футбола, то есть способен достигать успеха благодаря привлекательной игре.

Я не настолько самодоволен, чтобы сравнивать себя с «Миланом» прошлого, но тот футбол должен стать нашей целью. Мы должны играть в завораживающий футбол и побеждать благодаря такому подходу», – отметил Джампаоло.

О назначении 51-летнего специалиста «Милан» объявил в среду.

Стороны заключили двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

Новый тренер «Милана» Джампаоло в 2017 году признавался, что болеет за «Интер»