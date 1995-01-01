Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Джампаоло – после поражения от «Торино»: «Милан» показал свою лучшую игру в сезоне»

    Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло подвел итоги матча 5-го тура Серии А против «Торино».

    • «Милан» уступил со счетом 1:2.
    • Команда Джампаоло выигрывала до середины второго тайма, а затем пропустила два гола за четыре минуты.

    «Мы доминировали долгое время и контролировали происходящее на поле. Были ошибки, но команда показала свою лучшую игру в сезоне. Это незаслуженное поражение, которое явно замедляет процесс нашего роста, влияет на самооценку. Однако у нас хороший состав и, надеюсь, игроки не будут унывать. Убежден, что несмотря на проигрыш, команда может и дальше оставаться на правильном пути», – сказал Джампаоло.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:53
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106829
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73792
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru