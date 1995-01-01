Джампаоло – после поражения от «Торино»: «Милан» показал свою лучшую игру в сезоне»

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло подвел итоги матча 5-го тура Серии А против «Торино».

«Милан» уступил со счетом 1:2.

Команда Джампаоло выигрывала до середины второго тайма, а затем пропустила два гола за четыре минуты.

«Мы доминировали долгое время и контролировали происходящее на поле. Были ошибки, но команда показала свою лучшую игру в сезоне. Это незаслуженное поражение, которое явно замедляет процесс нашего роста, влияет на самооценку. Однако у нас хороший состав и, надеюсь, игроки не будут унывать. Убежден, что несмотря на проигрыш, команда может и дальше оставаться на правильном пути», – сказал Джампаоло.