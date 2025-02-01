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  • Тренер «Лечче» подтвердил переход защитника в «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Лечче» подтвердил переход защитника в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Лечче» Марко Джампаоло ответил на вопрос о трансфере Патрика Доргу.

Сообщалось, что игрока выкупит «Манчестер Юнайтед» за 30 миллионов евро + бонусы.

«Это правда, в субботу Патрик отправится в Манчестер. Он – фантастический футболист и человек, который всегда делал для нас все возможное», – сказал Джампаоло.

  • 20-летний датчанин играет слева в защите и справа в атаке.
  • В составе «Лечче» он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 57 матчах.
  • Трансфер Доргу станет первым для «МЮ» текущей зимой.

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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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01.02.2025 10:47
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