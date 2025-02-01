Тренер «Лечче» подтвердил переход защитника в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Лечче» Марко Джампаоло ответил на вопрос о трансфере Патрика Доргу.
Сообщалось, что игрока выкупит «Манчестер Юнайтед» за 30 миллионов евро + бонусы.
«Это правда, в субботу Патрик отправится в Манчестер. Он – фантастический футболист и человек, который всегда делал для нас все возможное», – сказал Джампаоло.
- 20-летний датчанин играет слева в защите и справа в атаке.
- В составе «Лечче» он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 57 матчах.
- Трансфер Доргу станет первым для «МЮ» текущей зимой.