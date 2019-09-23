Спал не пойдёт в это днище. Реально Милан превратили в непойми что - одни ноунэймы...
Кроме доннарумы и пентека никого и не знаю...
Лучано Спаллетти может возглавить «Милан», сообщает Goal.com.
По информации источника, в случае увольнения Марко Джампаоло клуб попытается пригласить ныне безработного 60-летнего специалиста.
Однако на сегодняшний день «Милан» не планирует менять тренера.
- Джампаоло возглавил «Милан» 19 июня.
- Команда набрала шесть очков в четырех турах Серии А и занимает 9-е место в турнирной таблице.
- У Спаллетти есть действующий контракт с «Интером», который рассчитан до 2021 года.
- Тренер покинул миланский клуб по окончании прошлого сезона, но продолжает получать зарплату в размере 4,5 миллиона евро.