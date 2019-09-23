Лучано Спаллетти может возглавить «Милан», сообщает Goal.com.

По информации источника, в случае увольнения Марко Джампаоло клуб попытается пригласить ныне безработного 60-летнего специалиста.

Однако на сегодняшний день «Милан» не планирует менять тренера.