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    Спаллетти может возглавить «Милан»

    Лучано Спаллетти может возглавить «Милан», сообщает Goal.com.

    По информации источника, в случае увольнения Марко Джампаоло клуб попытается пригласить ныне безработного 60-летнего специалиста.

    Однако на сегодняшний день «Милан» не планирует менять тренера.

    • Джампаоло возглавил «Милан» 19 июня.
    • Команда набрала шесть очков в четырех турах Серии А и занимает 9-е место в турнирной таблице.
    • У Спаллетти есть действующий контракт с «Интером», который рассчитан до 2021 года.
    • Тренер покинул миланский клуб по окончании прошлого сезона, но продолжает получать зарплату в размере 4,5 миллиона евро.

    Источник: Goal.com

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    23.09.2019 23:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1309

      Борат 28 минут назад

      Спал не пойдёт в это днище. Реально Милан превратили в непойми что - одни ноунэймы...
      Кроме доннарумы и пентека никого и не знаю...

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