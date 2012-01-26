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Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Лацио
Милан - Лацио: обзор матча 26 января 2012
Милан
26.01.2012, четверг, 23:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Лацио
16'
Робиньо
20'
К. Зеедорф
83'
З. Ибрагимович
7'
Д. Сиссе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - Лацио
Замена
С. Кальвано
️️️️
Робиньо
Желтая карточка
А. Ночерино
ГОЛ! 3:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
У. Эмануэльсон
Замена
С. Дель Неро
️️️️
Матузалем
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
К. Зеедорф
Желтая карточка
М. ван Боммел
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
А. Меркель
Замена
М. Клозе
️️️️
Т. Рокки
Замена
К. Ледесма
️️️️
М. Диаките
Желтая карточка
Д. Бонера
ГОЛ! 2:1!
К. Зеедорф
20'
ГОЛ! 1:1!
Робиньо
Пас отдал
А. Меркель
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сиссе
Пас отдал
А. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Марко Амелия
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
21
Александер Меркель
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
6
Марк ван Боммел
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
23
Антонио Ночерино
ПП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Мариус Станкявичус
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ЦЗ
3
Андре Диас
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
27
Матузалем
ЦП
10
Эрнанес
АП
15
Альваро Гонсалес
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Милан
30
Флавио Рома
ВР
13
Алессандро Неста
ЦЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
54
Симоне Кальвано
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
26
Энрико Дзампа
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
4-4-1-1
32
Амелия
15
Месба
23
Бонера
5
Мексес
20
Абате
21
Меркель
6
ван Боммел
10
Зеедорф
23
Ночерино
92
Эль-Шаарави
70
Робиньо
4-3-1-2
22
Маркетти
3
Андре Диас
23
Диаките
25
Конко
18
Станкявичус
15
Гонсалес
27
Матузалем
19
Лулич
10
Эрнанес
12
Сиссе
18
Рокки
10
Зеедорф
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
10
Зеедорф
70
Робиньо
54
Кальвано
54
Кальвано
70
Робиньо
21
Меркель
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
21
Меркель
23
Диаките
24
Ледесма
24
Ледесма
23
Диаките
18
Рокки
11
Клозе
11
Клозе
18
Рокки
27
Матузалем
31
Дель Неро
31
Дель Неро
27
Матузалем
Остались в запасе
Милан
Лацио
30
Флавио Рома
ВР
13
Алессандро Неста
ЦЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
26
Энрико Дзампа
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
13
Алессандро Неста
ЦЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Остались в запасе
26
Энрико Дзампа
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Милан - Лацио
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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