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Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Лацио
Милан - Лацио: обзор матча 03 декабря 2008
Милан
03.12.2008, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Лацио
77'
А. Шевченко
88'
С. Маури (П)
93'
Г. Пандев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - Лацио
101'
Желтая карточка
С. Маури
100'
Желтая карточка
М. Диаките
ГОЛ! 1:2!
Г. Пандев
Желтая карточка
М. Кардасио
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Маури
Замена
М. Кардасио
️️️️
А. Шевченко
Замена
С. Маури
️️️️
У. Дабо
ГОЛ! 1:0!
А. Шевченко
Замена
Д. Дзамбротта
️️️️
К. Зеедорф
Замена
М. Янкуловски
️️️️
Л. Антонини
Замена
С. Крибари
️️️️
Т. Рокки
Вторая желтая
Эмерсон
Желтая карточка
Эмерсон
Замена
М. Меньи
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
К. Каладзе
Желтая карточка
Д. Розегнал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
7
Лука Антонини
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
19
Джузеппе Фавалли
ПЗ
22
Эмерсон
ЛП
20
Матье Фламини
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
49
Роналдиньо
ПП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Давид Розегнал
ПЗ
23
Модибо Диаките
ЛП
17
Паскуале Фоджа
ЦП
6
Усман Дабо
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Милан
0
Желько Калач
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
0
Паоло Мальдини
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
13
Матиас Кардасио
ЦП
9
Джордан Педроччи
ЦП
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
23
Мурад Меньи
АП
0
Симоне Индзаги
ЦФ
4-4-1
7
Антонини
14
Сендерос
13
Каладзе
19
Фавалли
22
Эмерсон
20
Фламини
10
Зеедорф
49
Роналдиньо
7
Шевченко
4-4-2
16
Муслера
14
Розегнал
29
Де Сильвестри
11
Коларов
2
Лихтштайнер
24
Ледесма
17
Фоджа
6
Дабо
23
Диаките
21
Пандев
18
Рокки
7
Шевченко
13
Кардасио
13
Кардасио
7
Шевченко
10
Зеедорф
19
Дзамбротта
19
Дзамбротта
10
Зеедорф
7
Антонини
18
Янкуловски
18
Янкуловски
7
Антонини
18
Рокки
25
Крибари
25
Крибари
18
Рокки
6
Дабо
6
Маури
6
Маури
6
Дабо
2
Лихтштайнер
23
Меньи
23
Меньи
2
Лихтштайнер
Остались в запасе
Милан
Лацио
9
Джордан Педроччи
ЦП
0
Желько Калач
ВР
0
Паоло Мальдини
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
0
Симоне Индзаги
ЦФ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
32
Кристиан Брокки
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
9
Джордан Педроччи
ЦП
0
Желько Калач
ВР
0
Паоло Мальдини
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
Остались в запасе
0
Симоне Индзаги
ЦФ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
32
Кристиан Брокки
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Милан - Лацио
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"7ТВ" 22:45 (прямая)
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