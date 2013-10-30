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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Лацио
Милан - Лацио: обзор матча 30 октября 2013
Милан
30.10.2013, среда, 23:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
54'
Кака
72'
М. Сиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Лацио
90'
+2
Замена
Б. Перейринья
️️️️
А. Кандрева
Замена
Робиньо
️️️️
Кака
84'
Замена
А. Матри
️️️️
В. Бирса
75'
Замена
А. Поли
️️️️
С. Мунтари
75'
72'
ГОЛ! 1:1!
М. Сиани
Пас отдал
А. Кандрева
68'
Замена
С. Флоккари
️️️️
Б. Переа
Желтая карточка
М. Балотелли
64'
62'
Желтая карточка
Л. Цана
Желтая карточка
М. Де Шильо
58'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
57'
ГОЛ! 1:0!
Кака
Пас отдал
М. Балотелли
54'
46'
Замена
О. Онази
️️️️
Эрнанес
34'
Желтая карточка
Ш. Раду
Желтая карточка
С. Мунтари
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
22
Габриэл
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Кака
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Милан
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
70
Робиньо
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
9
Мамаду Тункара
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-4-1-1
22
Габриэл
20
Абате
5
Дзаккардо
25
Сапата
22
Де Шильо
18
Монтоливо
34
Де Йонг
4
Мунтари
23
Бирса
10
Кака
45
Балотелли
4-4-2
22
Маркетти
26
Раду
27
Цана
39
Каванда
13
Сиани
87
Кандрева
15
Гонсалес
10
Эрнанес
24
Ледесма
34
Переа
11
Клозе
4
Мунтари
15
Поли
15
Поли
4
Мунтари
10
Кака
70
Робиньо
70
Робиньо
10
Кака
23
Бирса
21
Матри
21
Матри
23
Бирса
87
Кандрева
25
Перейринья
25
Перейринья
87
Кандрева
10
Эрнанес
12
Онази
12
Онази
10
Эрнанес
34
Переа
10
Флоккари
10
Флоккари
34
Переа
Остались в запасе
Милан
Лацио
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
9
Мамаду Тункара
ЦФ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
9
Мамаду Тункара
ЦФ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Милан - Лацио
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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