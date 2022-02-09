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Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Лацио
Милан - Лацио: обзор матча 09 февраля 2022
Милан
09.02.2022, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
4 : 0
Завершен
Лацио
24'
Р. Леау
41'
О. Жиру
45+1'
О. Жиру
79'
Ф. Кессье
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Милан - Лацио
ГОЛ! 4:0!
Ф. Кессье
79'
Замена
Ф. Томори
️️️️
Д. Калабрия
76'
Замена
Д. Мальдини
️️️️
Р. Леау
76'
68'
Замена
Р. Моро
️️️️
Ч. Иммобиле
61'
Замена
М. Лаццари
️️️️
Э. Хюсай
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Ж. Мессьяс
61'
Замена
А. Ребич
️️️️
О. Жиру
61'
51'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Катальди
51'
Замена
Л. Альберто
️️️️
Т. Башич
50'
Замена
Педро
️️️️
Ф. Андерсон
Замена
И. Беннасер
️️️️
С. Тонали
46'
ГОЛ! 3:0!
О. Жиру
Пас отдал
Т. Эрнандес
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
О. Жиру
Пас отдал
Р. Леау
41'
ГОЛ! 1:0!
Р. Леау
Пас отдал
А. Романьоли
24'
Желтая карточка
С. Тонали
22'
15'
Желтая карточка
Л. Фелипе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
26
Романьоли
15
Калюлю
2
Калабрия
16
Тонали
19
Кессье
27
Леау
21
Диас
10
Мессьяс
9
Жиру
4-3-2-1
25
Рейна
4
Хюсай
4
Патрик
5
Фелипе
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
19
Башич
10
Дзакканьи
7
Андерсон
9
Иммобиле
9
Жиру
9
Ребич
9
Ребич
9
Жиру
2
Калабрия
23
Томори
23
Томори
2
Калабрия
16
Тонали
10
Беннасер
10
Беннасер
16
Тонали
27
Леау
70
Мальдини
70
Мальдини
27
Леау
10
Мессьяс
56
Салемакерс
56
Салемакерс
10
Мессьяс
4
Хюсай
29
Лаццари
29
Лаццари
4
Хюсай
32
Катальди
6
Лейва
6
Лейва
32
Катальди
19
Башич
18
Альберто
18
Альберто
19
Башич
7
Андерсон
9
Педро
9
Педро
7
Андерсон
9
Иммобиле
18
Моро
18
Моро
9
Иммобиле
Остались в запасе
Милан
Лацио
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
28
Андре Андерсон
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Остались в запасе
28
Андре Андерсон
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Милан - Лацио
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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