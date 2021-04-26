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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Милан
Лацио - Милан: обзор матча 26 апреля 2021
Лацио
26.04.2021, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 0
Завершен
Милан
2'
Х. Корреа
51'
Х. Корреа
87'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Милан
Замена
В. Мурики
️️️️
Ч. Иммобиле
88'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Л. Альберто
88'
ГОЛ! 3:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
М. Лаццари
87'
Замена
А. Перейра
️️️️
Х. Корреа
76'
74'
Замена
А. Романьоли
️️️️
С. Кьер
70'
Замена
С. Тонали
️️️️
И. Беннасер
70'
Замена
Д. Далот
️️️️
Д. Калабрия
Замена
М. Фарес
️️️️
С. Лулич
68'
63'
Замена
Б. Диас
️️️️
А. Салемакерс
63'
Замена
Р. Леау
️️️️
М. Манджукич
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
57'
ГОЛ! 2:0!
Х. Корреа
Пас отдал
Л. Альберто
51'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
19'
ГОЛ! 1:0!
Х. Корреа
Пас отдал
Ч. Иммобиле
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лацио
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
4-3-1-2
25
Рейна
77
Марушич
15
Ачерби
26
Раду
29
Лаццари
19
Лулич
6
Лейва
22
Милинкович-Савич
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
4-3-2-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
24
Кьер
23
Томори
19
Эрнандес
20
Чалханоглу
10
Беннасер
19
Кессье
56
Салемакерс
9
Ребич
9
Манджукич
19
Лулич
93
Фарес
93
Фарес
19
Лулич
18
Альберто
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
18
Альберто
32
Корреа
8
Перейра
8
Перейра
32
Корреа
9
Иммобиле
19
Мурики
19
Мурики
9
Иммобиле
9
Манджукич
27
Леау
27
Леау
9
Манджукич
24
Кьер
26
Романьоли
26
Романьоли
24
Кьер
2
Калабрия
2
Далот
2
Далот
2
Калабрия
10
Беннасер
16
Тонали
16
Тонали
10
Беннасер
56
Салемакерс
21
Диас
21
Диас
56
Салемакерс
Остались в запасе
Лацио
Милан
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Лацио - Милан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
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