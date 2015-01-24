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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Милан
Лацио - Милан: обзор матча 24 января 2015
Лацио
24.01.2015, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 1
Завершен
Милан
47'
М. Пароло
51'
М. Клозе
81'
М. Пароло
4'
Ж. Менез
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Милан
Желтая карточка
С. Маури
90'
+2
90'
+1
Красная карточка
Ф. Мексес
83'
Замена
С. Мунтари
️️️️
А. Поли
Замена
Б. Кейта
️️️️
Ф. Джорджевич
83'
Травма
Ф. Джорджевич
82'
ГОЛ! 3:1!
М. Пароло
Пас отдал
А. Кандрева
81'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
М. Клозе
74'
Замена
Маурисио
️️️️
С. де Врей
69'
Травма
С. де Врей
68'
56'
Замена
Д. Паццини
️️️️
М. ван Гинкел
52'
Замена
А. Черчи
️️️️
Д. Бонавентура
ГОЛ! 2:1!
М. Клозе
51'
50'
Травма
Д. Бонавентура
ГОЛ! 1:1!
М. Пароло
Пас отдал
М. Клозе
47'
42'
Желтая карточка
П. Армеро
Желтая карточка
Д. Катальди
39'
Желтая карточка
Л. Билья
34'
10'
Желтая карточка
А. Поли
4'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Менез
3'
Желтая карточка
Алекс
Желтая карточка
Ш. Раду
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
8
Душан Баста
ПЗ
6
Стефано Маури
(К)
ЛВ
6
Лукас Билья
ОП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Милан
13
Диего Лопес
ВР
7
Пабло Армеро
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
15
Андреа Поли
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ПВ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Милан
22
Михаэль Агацци
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
97
Иван де Сантис
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Сусо
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Маркетти
26
Раду
6
де Врей
27
Цана
8
Баста
6
Билья
16
Пароло
32
Катальди
87
Кандрева
6
Маури
11
Клозе
4-3-2-1
13
Лопес
20
Абате
5
Мексес
33
Алекс
7
Армеро
15
Поли
18
Монтоливо
8
ван Гинкел
7
Бонавентура
92
Эль-Шаарави
7
Менез
6
де Врей
33
Маурисио
33
Маурисио
6
де Врей
11
Клозе
20
Джорджевич
20
Джорджевич
11
Клозе
Джорджевич
17
Кейта
17
Кейта
Джорджевич
15
Поли
4
Мунтари
4
Мунтари
15
Поли
8
ван Гинкел
11
Паццини
11
Паццини
8
ван Гинкел
7
Бонавентура
7
Черчи
7
Черчи
7
Бонавентура
Остались в запасе
Лацио
Милан
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
97
Иван де Сантис
ЦЗ
22
Михаэль Агацци
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Остались в запасе
97
Иван де Сантис
ЦЗ
22
Михаэль Агацци
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Лацио - Милан
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Олимпико
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