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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Милан
Лацио - Милан: обзор матча 13 февраля 2017
Лацио
13.02.2017, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Милан
45+1'
Л. Билья (П)
85'
Сусо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Милан
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
89'
Замена
К. Ломбарди
️️️️
Ф. Андерсон
87'
Замена
Патрик
️️️️
Ш. Раду
87'
85'
ГОЛ! 1:1!
Сусо
Пас отдал
Х. Соса
82'
Желтая карточка
М. Фернандес
77'
Замена
М. Фернандес
️️️️
А. Поли
Замена
С. Лулич
️️️️
Б. Кейта
65'
Желтая карточка
Ш. Раду
63'
63'
Замена
Д. Лападула
️️️️
Л. Окампос
53'
Замена
Х. Соса
️️️️
М. Локателли
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Билья
45'
+1
24'
Желтая карточка
Л. Вангиони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Марио Пашалич
АП
15
Андреа Поли
ПП
10
Сусо
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
9
Мамаду Тункара
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Милан
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
46
Маттиа Эль-Хилали
ЦП
54
Рауль Цуккетти
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
8
Баста
6
де Врей
29
Худт
26
Раду
20
Милинкович-Савич
6
Билья
16
Пароло
7
Андерсон
9
Иммобиле
17
Кейта
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
20
Абате
15
Гомес
25
Сапата
11
Вангиони
5
Локателли
15
Поли
10
Сусо
8
Пашалич
7
Окампос
10
Деулофеу
26
Раду
4
Патрик
4
Патрик
26
Раду
17
Кейта
19
Лулич
19
Лулич
17
Кейта
7
Андерсон
25
Ломбарди
25
Ломбарди
7
Андерсон
15
Поли
14
Фернандес
14
Фернандес
15
Поли
5
Локателли
7
Соса
7
Соса
5
Локателли
7
Окампос
18
Лападула
18
Лападула
7
Окампос
Остались в запасе
Лацио
Милан
9
Мамаду Тункара
ЦФ
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
46
Маттиа Эль-Хилали
ЦП
54
Рауль Цуккетти
ЦП
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
3
Кейсуке Хонда
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
9
Мамаду Тункара
ЦФ
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Остались в запасе
46
Маттиа Эль-Хилали
ЦП
54
Рауль Цуккетти
ЦП
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
3
Кейсуке Хонда
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Лацио - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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