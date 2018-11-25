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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Милан
Лацио - Милан: обзор матча 25 ноября 2018
Лацио
25.11.2018, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Милан
90+4'
Х. Корреа
78'
Ф. Кессье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Милан
ГОЛ! 1:1!
Х. Корреа
90'
+4
87'
Желтая карточка
Д. Доннарумма
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Ш. Раду
82'
78'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кессье
Пас отдал
Д. Калабрия
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Альберто
65'
Замена
Д. Лукаку
️️️️
С. Милинкович-Савич
65'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Милан
22
Алессандро Плиццари
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
4-4-1-1
1
Стракоша
26
Раду
15
Ачерби
13
Уоллес
77
Марушич
19
Лулич
47
Бадель
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
9
Иммобиле
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
2
Калабрия
25
Сапата
20
Абате
13
Родригес
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Сусо
10
Кутроне
16
Борини
20
Милинкович-Савич
94
Лукаку
94
Лукаку
20
Милинкович-Савич
26
Раду
10
Кайседо
10
Кайседо
26
Раду
18
Альберто
32
Корреа
32
Корреа
18
Альберто
Остались в запасе
Лацио
Милан
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
22
Алессандро Плиццари
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Остались в запасе
22
Алессандро Плиццари
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Лацио - Милан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
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