Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Лацио
Милан - Лацио: обзор матча 01 февраля 2011
Милан
01.02.2011, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Лацио
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
Н. Легротталье
Травма
Н. Легротталье
Замена
С. Маури
️️️️
Д. Скулли
Травма
Ш. Раду
Желтая карточка
К. Ледесма
Замена
М. Брешиано
️️️️
А. Гонсалес
Желтая карточка
Л. Козак
Замена
А. Кассано
️️️️
Пато
Желтая карточка
М. Оддо
Замена
Н. Легротталье
️️️️
Д. Бонера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
(К)
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
70
Робиньо
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
24
Кристиан Ледесма
(К)
ЦП
10
Эрнанес
АП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Милан
30
Флавио Рома
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
17
Паскуале Фоджа
ЛП
23
Марко Брешиано
ЛП
27
Матузалем
ЦП
3-2-2-1-2
32
Аббьяти
3
Силва
23
Бонера
33
Йепес
7
Антонини
30
Оддо
20
Фламини
18
Эмануэльсон
70
Робиньо
12
Пато
11
Ибрагимович
4-3-1-2
16
Муслера
2
Лихтштайнер
3
Андре Диас
20
Бьява
26
Раду
15
Гонсалес
32
Брокки
24
Ледесма
10
Эрнанес
18
Козак
10
Скулли
23
Бонера
6
Легротталье
6
Легротталье
23
Бонера
Легротталье
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
Легротталье
12
Пато
99
Кассано
99
Кассано
12
Пато
10
Скулли
6
Маури
6
Маури
10
Скулли
15
Гонсалес
23
Брешиано
23
Брешиано
15
Гонсалес
Остались в запасе
Милан
Лацио
30
Флавио Рома
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
21
Александер Меркель
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
27
Матузалем
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
21
Александер Меркель
ЦП
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
27
Матузалем
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Милан - Лацио
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Милан
Лацио
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+