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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Милан
Лацио - Милан: обзор матча 01 февраля 2012
Лацио
01.02.2012, среда, 23:45
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 0
Завершен
Милан
79'
Эрнанес
85'
Т. Рокки
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Милан
Замена
А. Роцци
️️️️
Т. Рокки
+2
Замена
А. Кандрева
️️️️
Эрнанес
ГОЛ! 2:0!
Т. Рокки
Пас отдал
С. Лулич
Замена
М. Лопес
️️️️
М. ван Боммел
ГОЛ! 1:0!
Эрнанес
Пас отдал
Т. Рокки
Желтая карточка
Т. Рокки
Замена
К. Зеедорф
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
М. Амброзини
Замена
М. Станкявичус
️️️️
А. Диас
Желтая карточка
А. Неста
Желтая карточка
Матузалем
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Абдулай Конко
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Андре Диас
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Эрнанес
АП
27
Матузалем
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
20
Иньяцио Абате
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
15
Джамел Месба
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Массимо Амброзини
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
70
Робиньо
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
11
Антонио Роцци
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
4-4-1-1
22
Маркетти
25
Конко
20
Бьява
26
Раду
3
Андре Диас
19
Лулич
15
Гонсалес
24
Ледесма
27
Матузалем
10
Эрнанес
18
Рокки
4-3-2-1
32
Аббьяти
15
Месба
3
Силва
13
Неста
20
Абате
90
Амброзини
6
ван Боммел
23
Ночерино
70
Робиньо
92
Эль-Шаарави
11
Ибрагимович
18
Рокки
11
Роцци
11
Роцци
18
Рокки
3
Андре Диас
18
Станкявичус
18
Станкявичус
3
Андре Диас
10
Эрнанес
87
Кандрева
87
Кандрева
10
Эрнанес
90
Амброзини
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
90
Амброзини
92
Эль-Шаарави
10
Зеедорф
10
Зеедорф
92
Эль-Шаарави
6
ван Боммел
11
Лопес
11
Лопес
6
ван Боммел
Остались в запасе
Лацио
Милан
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Лацио - Милан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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