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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Лацио
Милан - Лацио: обзор матча 09 сентября 2011
Милан
09.09.2011, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 2
Завершен
Лацио
31'
З. Ибрагимович
35'
А. Кассано
13'
М. Клозе
23'
Д. Сиссе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Лацио
Желтая карточка
А. Кассано
+6
Замена
Матузалем
️️️️
Эрнанес
Желтая карточка
С. Маури
Замена
Пато
️️️️
К. Боатенг
Замена
А. Гонсалес
️️️️
М. Клозе
Травма
К. Боатенг
Желтая карточка
А. Диас
Желтая карточка
М. ван Боммел
ГОЛ! 2:2!
А. Кассано
Пас отдал
А. Аквилани
ГОЛ! 1:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Кассано
ГОЛ! 0:2!
Д. Сиссе
Пас отдал
С. Маури
Замена
М. ван Боммел
️️️️
Д. Гаттузо
Травма
Д. Гаттузо
20'
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Клозе
Пас отдал
С. Маури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
20
Иньяцио Абате
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
7
Лука Антонини
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
20
Альберто Аквилани
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
32
Кристиан Брокки
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
25
Абдулай Конко
ЦП
10
Эрнанес
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Милан
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
6
Марк ван Боммел
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
12
Пато
ЦФ
Лацио
23
Модибо Диаките
ЦЗ
27
Матузалем
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
4-3-1-2
32
Аббьяти
20
Абате
3
Силва
13
Неста
7
Антонини
90
Амброзини
8
Гаттузо
20
Аквилани
27
Боатенг
11
Ибрагимович
99
Кассано
3-4-2
1
Биццарри
3
Андре Диас
20
Бьява
32
Брокки
10
Эрнанес
24
Ледесма
25
Конко
6
Маури
12
Сиссе
11
Клозе
8
Гаттузо
6
ван Боммел
6
ван Боммел
8
Гаттузо
27
Боатенг
12
Пато
12
Пато
27
Боатенг
10
Эрнанес
27
Матузалем
27
Матузалем
10
Эрнанес
11
Клозе
15
Гонсалес
15
Гонсалес
11
Клозе
Остались в запасе
Милан
Лацио
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
23
Модибо Диаките
ЦЗ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
23
Модибо Диаките
ЦЗ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Милан - Лацио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
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