23.11.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
Лечче
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
21
C. Kouassi
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
3-5-1-1
49
Проведель
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
3
Пеллегрини
6
Гендузи
32
Катальди
70
Башич
11
Исаксен
10
Дзакканьи
22
Диа
4-3-2-1
30
Фальконе
17
Вейга
4
Гашпар
44
Габриэль
25
Галло
20
Рамадани
29
Кулибали
10
Бериша
20
Моренте
23
Соттиль
73
Камарда
34
Хила
4
Патрик
4
Патрик
34
Хила
3
Пеллегрини
29
Лаццари
29
Лаццари
3
Пеллегрини
32
Катальди
15
Весино
15
Весино
32
Катальди
22
Диа
14
Нослин
14
Нослин
22
Диа
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
29
Кулибали
77
Каба
77
Каба
29
Кулибали
20
Моренте
11
Н'Дри
11
Н'Дри
20
Моренте
23
Соттиль
50
Пьеротти
50
Пьеротти
23
Соттиль
10
Бериша
19
Банда
19
Банда
10
Бериша
73
Камарда
9
Штулич
9
Штулич
73
Камарда
Остались в запасе
Лацио
Лечче
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
21
C. Kouassi
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
21
C. Kouassi
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Лацио - Лечче
1
1
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
8
13
Офсайды
0
2
Количество передач
711
342
Сейвы
2
7
Точность передач %
90
77
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.89
0.62
xGP (предотвращенные голы)
1.14
1.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Лечче», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»