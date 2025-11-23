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  • «Лацио» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

«Лацио» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

23 ноября 2025, 18:50
Лацио
23.11.2025, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 0
Завершен
Лечче
29' М. Гендузи 90+5' Т. Нослин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
70
Тома Башич
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
Лечче
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
21
C. Kouassi
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
3-5-1-1
49
Проведель
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
3
Пеллегрини
6
Гендузи
32
Катальди
70
Башич
11
Исаксен
10
Дзакканьи
22
Диа
4-3-2-1
30
Фальконе
17
Вейга
4
Гашпар
44
Габриэль
25
Галло
20
Рамадани
29
Кулибали
10
Бериша
20
Моренте
23
Соттиль
73
Камарда
34
Хила
4
Патрик
4
Патрик
34
Хила
3
Пеллегрини
29
Лаццари
29
Лаццари
3
Пеллегрини
32
Катальди
15
Весино
15
Весино
32
Катальди
22
Диа
14
Нослин
14
Нослин
22
Диа
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
29
Кулибали
77
Каба
77
Каба
29
Кулибали
20
Моренте
11
Н'Дри
11
Н'Дри
20
Моренте
23
Соттиль
50
Пьеротти
50
Пьеротти
23
Соттиль
10
Бериша
19
Банда
19
Банда
10
Бериша
73
Камарда
9
Штулич
9
Штулич
73
Камарда
Остались в запасе
Лацио
Лечче
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
21
C. Kouassi
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
21
C. Kouassi
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
7
Алекс Сала
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Лацио - Лечче
1
1
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
8
13
Офсайды
0
2
Количество передач
711
342
Сейвы
2
7
Точность передач %
90
77
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.89
0.62
xGP (предотвращенные голы)
1.14
1.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Лечче», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Лечче»

«Лацио» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лечче Лацио
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