«Кальяри» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 7 декабря 2025 с коэффициентом 1.65

06 декабря 2025 9:51
Кальяри - Рома
07 дек. 2025, воскресенье 17:00 | Италия. Серия А, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Ромы»
Сделать ставку

7 декабря на стадионе «Сарденья» «Кальяри» примет «Рому» в матче Серии А. Хозяева находятся в зоне борьбы за выживание и уже долго не чувствуют вкус победы, тогда как римляне уверенно держатся в группе лидеров. Для «Кальяри» важен каждый балл, а «Рома» стремится не отпускать конкурентов в гонке за Лигу чемпионов.

«Кальяри»

Команда не выигрывает уже 10 матчей подряд в чемпионате. В прошлом туре островитяне уступили «Ювентусу» 1:2, хотя вновь сумели забить. За 5 последних туров – 5 голов, но и 8 пропущенных: защита остаeтся слабым местом. Дома «Кальяри» также нестабилен, набрав лишь 1 очко в трeх последних матчах. Есть боевой настрой, что показала ничья 3:3 с «Дженоа», но в ключевые моменты команда часто допускает ошибки.

«Рома»

Римляне уступили «Наполи» 0:1, но в целом находятся в хорошей форме. Команда стабильно забивает – 9 мячей в пяти играх – и надeжно действует в обороне, пропуская всего по 0.60 за игру за этот период. «Рома» сильна в гостях – не проигрывает в 8 из 10 последних выездов – и умеет добиваться результата даже в непростых ситуациях.

Факты о командах

«Кальяри»

  • Не выигрывает в 10 матчах подряд
  • 1.00 забитого и 1.60 пропущенного в среднем за игру (последние 5)
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • Забивает в 3 последних матчах

«Рома»

  • Не проигрывает в 6 очных матчах подряд
  • Забивает в 19 из 21 последних игр против «Кальяри»
  • 1.80 забитого и 0.60 пропущенного в среднем за игру (последние 5)
  • Пропускает в 3 последних матчах

Личные встречи
18% (6)
24% (8)
58% (19)
41
Забитых мячей
63
1.24
В среднем за матч
1.91
5:1
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
1 : 0
07.12.2025
Рома
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
1 : 0
16.03.2025
Кальяри
Италия. Серия А, 1 тур
Кальяри
0 : 0
18.08.2024
Рома
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
4 : 0
05.02.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
1 : 4
08.10.2023
Рома
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
1 : 0
16.01.2022
Кальяри
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
1 : 2
27.10.2021
Рома
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
3 : 2
25.04.2021
Рома
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3 : 2
23.12.2020
Кальяри
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
3 : 4
01.03.2020
Рома
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
1 : 1
06.10.2019
Кальяри
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
3 : 0
27.04.2019
Кальяри
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
2 : 2
08.12.2018
Рома
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 1
06.05.2018
Рома
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
1 : 0
16.12.2017
Кальяри
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
1 : 0
22.01.2017
Кальяри
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
2 : 2
28.08.2016
Рома
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 2
08.02.2015
Рома
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 0
21.09.2014
Кальяри
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
1 : 3
06.04.2014
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
0 : 0
25.11.2013
Кальяри
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
2 : 4
01.02.2013
Кальяри
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
0 : 3
23.09.2012
Рома
Италия. Серия А, 21 тур
Кальяри
4 : 2
01.02.2012
Рома
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
1 : 2
11.09.2011
Кальяри
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
3 : 0
22.01.2011
Кальяри
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
5 : 1
11.09.2010
Рома
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2 : 1
09.05.2010
Кальяри
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
2 : 2
06.01.2010
Рома
Италия. Серия А, 35 тур
Кальяри
2 : 2
10.05.2009
Рома
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
3 : 2
14.12.2008
Кальяри
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
1 : 1
29.03.2008
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
2 : 0
05.12.2007
Кальяри
Показать все

Прогноз на матч «Кальяри» – «Рома»

На старте зимнего отрезка «Кальяри» демонстрирует характер, но недостаточно качества в обороне. «Рома» же действует более мощно по всем линиям и стабильно использует свои моменты. Очевидно, что граждане столицы подходят к матчу в лучшей форме и имеют преимущество в классе. При этом передние линии обеих команд способны создать проблемы обороне соперника – есть основания ждать результативной игры.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ромы» – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 гола – коэффициент 2.05

1.65
Победа «Ромы»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Рома Кальяри
