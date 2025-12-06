7 декабря на стадионе «Сарденья» «Кальяри» примет «Рому» в матче Серии А. Хозяева находятся в зоне борьбы за выживание и уже долго не чувствуют вкус победы, тогда как римляне уверенно держатся в группе лидеров. Для «Кальяри» важен каждый балл, а «Рома» стремится не отпускать конкурентов в гонке за Лигу чемпионов.

«Кальяри»

Команда не выигрывает уже 10 матчей подряд в чемпионате. В прошлом туре островитяне уступили «Ювентусу» 1:2, хотя вновь сумели забить. За 5 последних туров – 5 голов, но и 8 пропущенных: защита остаeтся слабым местом. Дома «Кальяри» также нестабилен, набрав лишь 1 очко в трeх последних матчах. Есть боевой настрой, что показала ничья 3:3 с «Дженоа», но в ключевые моменты команда часто допускает ошибки.

«Рома»

Римляне уступили «Наполи» 0:1, но в целом находятся в хорошей форме. Команда стабильно забивает – 9 мячей в пяти играх – и надeжно действует в обороне, пропуская всего по 0.60 за игру за этот период. «Рома» сильна в гостях – не проигрывает в 8 из 10 последних выездов – и умеет добиваться результата даже в непростых ситуациях.

Факты о командах

«Кальяри»

Не выигрывает в 10 матчах подряд

1.00 забитого и 1.60 пропущенного в среднем за игру (последние 5)

Пропускает в 4 матчах подряд

Забивает в 3 последних матчах

«Рома»

Не проигрывает в 6 очных матчах подряд

Забивает в 19 из 21 последних игр против «Кальяри»

1.80 забитого и 0.60 пропущенного в среднем за игру (последние 5)

Пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Кальяри» – «Рома»

На старте зимнего отрезка «Кальяри» демонстрирует характер, но недостаточно качества в обороне. «Рома» же действует более мощно по всем линиям и стабильно использует свои моменты. Очевидно, что граждане столицы подходят к матчу в лучшей форме и имеют преимущество в классе. При этом передние линии обеих команд способны создать проблемы обороне соперника – есть основания ждать результативной игры.

Рекомендованные ставки