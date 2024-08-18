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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Рома
Кальяри - Рома: обзор матча 18 августа 2024
Кальяри
18.08.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 0
Завершен
Рома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальяри - Рома
Желтая карточка
П. Ацци
90'
+2
90'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
М. Соуле
90'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
А. Довбик
Замена
Д. Лападула
️️️️
Р. Пикколи
86'
Желтая карточка
А. Дейола
84'
Замена
М. Адопо
️️️️
М. Прати
72'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
З. Лувумбо
71'
69'
Замена
П. Дибала
️️️️
Н. Залевски
61'
Замена
Т. Бальданци
️️️️
Э. Ле Фе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Маттео Прати
ОП
18
Рэзван Марин
ЦП
14
Алессандро Дейола
(К)
ЦП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К)
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Кальяри
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Рома
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
72
Federico Nardin
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
67
Жоау Кошта
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
3-3-2-2
1
Скуффет
27
Ацци
24
Ветеска
5
Луперто
3
Ауджелло
18
Прати
4
Цаппа
18
Марин
14
Дейола
91
Пикколи
11
Лувумбо
3-2-2-2-1
99
Свилар
17
Анхелиньо
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Челик
59
Залевски
28
Ле Фе
4
Кристанте
18
Соуле
7
Пеллегрини
9
Довбик
18
Прати
8
Адопо
8
Адопо
18
Прати
91
Пикколи
18
Лападула
18
Лападула
91
Пикколи
11
Лувумбо
30
Паволетти
30
Паволетти
11
Лувумбо
28
Ле Фе
8
Бальданци
8
Бальданци
28
Ле Фе
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
9
Довбик
18
Абрахам
18
Абрахам
9
Довбик
59
Залевски
21
Дибала
21
Дибала
59
Залевски
Остались в запасе
Кальяри
Рома
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
45
Антуан Макумбу
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
72
Federico Nardin
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
45
Антуан Макумбу
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
72
Federico Nardin
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Кальяри - Рома
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
7
Офсайды
3
2
Количество передач
334
444
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
0.92
0.9
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Ливио Маринелли
(Тиволи)
Стадион:
Унипол Домус
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