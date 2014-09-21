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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кальяри
Рома - Кальяри: обзор матча 21 сентября 2014
Рома
21.09.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
10'
М. Дестро
12'
А. Флоренци
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кальяри
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
Д. Де Росси
82'
Травма
Д. Де Росси
81'
Замена
А. Льяич
️️️️
А. Флоренци
72'
Замена
М. Пьянич
️️️️
М. Дестро
70'
60'
Желтая карточка
Л. Россеттини
59'
Замена
Д. Дессена
️️️️
А. Экдаль
58'
Замена
С. Лонго
️️️️
Д. Фариас
51'
Замена
А. Бальзано
️️️️
Ф. Писано
Желтая карточка
А. Флоренци
13'
ГОЛ! 2:0!
А. Флоренци
Пас отдал
Жервиньо
12'
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
Пас отдал
А. Флоренци
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
20
Сейду Кейта
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
(К)
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ОП
5
Даниэле Конти
ОП
8
Сегундо Ибарбо
ПП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Кальяри
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
13
Кайо Рангель
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
44
Манолас
2
Янга-Мбива
3
Коул
20
Кейта
13
Майкон
44
Наингголан
16
Де Росси
27
Жервиньо
21
Дестро
4-2-1-1-2
22
Краньо
24
Писано
13
Россеттини
23
Чеппителли
22
Авелар
8
Экдаль
5
Конти
8
Ибарбо
17
Фариас
9
Жоао Педро
25
Сау
21
Дестро
15
Пьянич
15
Пьянич
21
Дестро
16
Де Росси
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
16
Де Росси
24
Флоренци
22
Льяич
22
Льяич
24
Флоренци
24
Писано
14
Бальзано
14
Бальзано
24
Писано
8
Экдаль
27
Дессена
27
Дессена
8
Экдаль
17
Фариас
9
Лонго
9
Лонго
17
Фариас
Остались в запасе
Рома
Кальяри
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Франческо Тотти
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
13
Кайо Рангель
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Франческо Тотти
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
13
Кайо Рангель
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Рома - Кальяри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 16:55 (прямая)
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