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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Рома
Кальяри - Рома: обзор матча 06 мая 2018
Кальяри
06.05.2018, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 1
Завершен
Рома
15'
Д. Ундер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Рома
Желтая карточка
Л. Чеппителли
88'
88'
Желтая карточка
Жерсон
Желтая карточка
А. Ионицэ
73'
Желтая карточка
Н. Барелла
38'
Желтая карточка
Х. Ликояннис
23'
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ундер
Пас отдал
Э. Джеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Рома
1
Алиссон
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
32
Кван Сон Хан
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
3-5-1-1
22
Краньо
22
Ликояннис
23
Чеппителли
3
Андреолли
17
Ионицэ
23
Барелла
19
Падоин
14
Дейола
24
Фараго
17
Фариас
30
Паволетти
2-1-4-1-1
1
Алиссон
11
Коларов
17
Фасио
25
Гоналон
33
Перес
16
Де Росси
8
Жерсон
44
Наингголан
7
Ундер
10
Джеко
Остались в запасе
Кальяри
Рома
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
32
Кван Сон Хан
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Патрик Шик
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
32
Кван Сон Хан
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Патрик Шик
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кальяри - Рома
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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