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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Рома
Кальяри - Рома: обзор матча 08 декабря 2018
Кальяри
08.12.2018, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 2
Завершен
Рома
84'
А. Ионицэ
90+5'
М. Сау
14'
Б. Кристанте
41'
А. Коларов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Рома
Желтая карточка
М. Сау
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
М. Сау
Пас отдал
А. Ионицэ
90'
+5
Красная карточка
Л. Чеппителли
90'
+4
Желтая карточка
Л. Чеппителли
90'
+4
Красная карточка
Д. Срна
90'
+4
89'
Замена
Жуан
️️️️
Н. Дзаньоло
ГОЛ! 1:2!
А. Ионицэ
84'
83'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
П. Шик
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Ф. Брадарич
80'
75'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Д. Клюйверт
Замена
М. Сау
️️️️
Д. Фариас
75'
Замена
М. Паяч
️️️️
С. Падоин
65'
Желтая карточка
П. Фараго
64'
47'
Желтая карточка
Б. Кристанте
41'
ГОЛ! 0:2!
А. Коларов
Пас отдал
К. Манолас
14'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кристанте
Пас отдал
Д. Клюйверт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
33
Дарио Срна
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
3-4-1-2
28
Краньо
33
Срна
23
Чеппителли
24
Клаван
19
Падоин
17
Ионицэ
24
Фараго
26
Брадарич
17
Фариас
9
Жоао Педро
9
Черри
4-3-2-1
1
Ольсен
24
Флоренци
44
Манолас
11
Коларов
17
Фасио
10
Дзаньоло
4
Кристанте
15
Н'Зонзи
7
Ундер
19
Клюйверт
14
Шик
19
Падоин
17
Паяч
17
Паяч
19
Падоин
26
Брадарич
8
Чигарини
8
Чигарини
26
Брадарич
17
Фариас
25
Сау
25
Сау
17
Фариас
19
Клюйверт
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
19
Клюйверт
10
Дзаньоло
15
Жуан
15
Жуан
10
Дзаньоло
14
Шик
15
Пасторе
15
Пасторе
14
Шик
Остались в запасе
Кальяри
Рома
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кальяри - Рома
3
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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