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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Рома
Кальяри - Рома: обзор матча 01 февраля 2012
Кальяри
01.02.2012, среда, 23:45
Италия. Серия А, 21 тур
4 : 2
Завершен
Рома
7'
Т. Рибейро
41'
М. Пинилья
49'
Т. Рибейро
90+1'
А. Экдаль
13'
Жуан
34'
Ф. Борини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Рома
Желтая карточка
А. Коссу
+2
ГОЛ! 4:2!
А. Экдаль
Пас отдал
С. Ибарбо
+1
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Ф. Писано
Замена
Б. Кркич
️️️️
Э. Ламела
Замена
Л. Ариаудо
️️️️
А. Коссу
Замена
А. Экдаль
️️️️
Т. Рибейро
Желтая карточка
Р. Наингголан
Замена
Л. Греко
️️️️
Ф. Симплисио
Желтая карточка
Ф. Борини
ГОЛ! 3:2!
Т. Рибейро
Пас отдал
М. Пинилья
Желтая карточка
Д. Астори
Желтая карточка
Э. Ламела
ГОЛ! 2:2!
М. Пинилья
Пас отдал
А. Коссу
ГОЛ! 1:2!
Ф. Борини
Желтая карточка
С. Кьер
13'
ГОЛ! 1:1!
Жуан
Пас отдал
Ф. Тотти
ГОЛ! 1:0!
Т. Рибейро
Пас отдал
Д. Конти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
10
Мостафа Эль-Кабир
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Боян Кркич
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
33
Агостини
13
Астори
2
Канини
24
Писано
44
Наингголан
27
Дессена
5
Конти
7
Коссу
19
Рибейро
51
Пинилья
4-3-1-2
1
Стекеленбург
20
Рози
4
Жуан
24
Кьер
3
Анхель
30
Симплисио
15
Пьянич
5
Гаго
9
Ламела
10
Тотти
16
Борини
7
Коссу
15
Ариаудо
15
Ариаудо
7
Коссу
19
Рибейро
8
Экдаль
8
Экдаль
19
Рибейро
24
Писано
8
Ибарбо
8
Ибарбо
24
Писано
30
Симплисио
19
Греко
19
Греко
30
Симплисио
9
Ламела
9
Кркич
9
Кркич
9
Ламела
Остались в запасе
Кальяри
Рома
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
10
Мостафа Эль-Кабир
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
18
Богдан Лобонц
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
10
Мостафа Эль-Кабир
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Кальяри - Рома
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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