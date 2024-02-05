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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кальяри
Рома - Кальяри: обзор матча 05 февраля 2024
Рома
05.02.2024, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
4 : 0
Завершен
Кальяри
2'
Л. Пеллегрини
23'
П. Дибала
51'
П. Дибала (П)
59'
Д. Хейсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Кальяри
75'
Замена
А. Ди Пардо
️️️️
Н. Нандес
Замена
Т. Бальданци
️️️️
П. Дибала
74'
67'
Замена
М. Ветеска
️️️️
Й. Мина
Желтая карточка
Л. Паредес
66'
64'
Желтая карточка
Н. Нандес
62'
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
А. Доссена
61'
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
М. Прати
61'
Замена
З. Лувумбо
️️️️
П. Ацци
ГОЛ! 4:0!
Д. Хейсен
Пас отдал
Л. Паредес
59'
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
Анхелиньо
58'
Замена
Э. Бове
️️️️
Л. Пеллегрини
55'
Замена
Д. Хейсен
️️️️
Д. Льоренте
55'
Замена
Н. Залевски
️️️️
С. Эль-Шаарави
55'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
П. Дибала
51'
ГОЛ! 2:0!
П. Дибала
Пас отдал
Л. Пеллегрини
23'
ГОЛ! 1:0!
Л. Пеллегрини
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К)
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Маттео Прати
ОП
8
Найтан Нандес
(К)
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
67
Жоау Кошта
ПВ
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Патрисиу
17
Анхелиньо
3
Льоренте
23
Манчини
2
Карсдорп
5
Паредес
4
Кристанте
8
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
9
Лукаку
21
Дибала
3-3-2-2
1
Скуффет
33
Оберт
22
Мина
13
Доссена
4
Цаппа
18
Прати
27
Ацци
8
Нандес
45
Макумбу
37
Петанья
18
Лападула
8
Эль-Шаарави
59
Залевски
59
Залевски
8
Эль-Шаарави
3
Льоренте
4
Хейсен
4
Хейсен
3
Льоренте
17
Анхелиньо
5
Кристенсен
5
Кристенсен
17
Анхелиньо
7
Пеллегрини
8
Бове
8
Бове
7
Пеллегрини
21
Дибала
8
Бальданци
8
Бальданци
21
Дибала
22
Мина
24
Ветеска
24
Ветеска
22
Мина
8
Нандес
29
Ди Пардо
29
Ди Пардо
8
Нандес
18
Прати
70
Гаэтано
70
Гаэтано
18
Прати
13
Доссена
10
Виола
10
Виола
13
Доссена
27
Ацци
11
Лувумбо
11
Лувумбо
27
Ацци
Остались в запасе
Рома
Кальяри
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Алессандро Дейола
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Алессандро Дейола
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Рома - Кальяри
1
1
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
8
12
Офсайды
5
0
Количество передач
473
412
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
18
7
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.77
0.49
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Марченаро
(Генуя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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