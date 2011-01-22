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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кальяри
Рома - Кальяри: обзор матча 22 января 2011
Рома
22.01.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
3 : 0
Завершен
Кальяри
23'
Ф. Тотти (П)
72'
С. Перротта
90+2'
Ж. Менез
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кальяри
Замена
М. Бриги
️️️️
Ф. Тотти
+3
ГОЛ! 3:0!
Ж. Менез
+2
Замена
Д. Рагацу
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
С. Ланер
️️️️
Р. Наингголан
ГОЛ! 2:0!
С. Перротта
Замена
М. Вучинич
️️️️
М. Боррьелло
Замена
Ж. Менез
️️️️
Р. Таддеи
Замена
А. Матри
️️️️
Нене
Желтая карточка
Р. Наингголан
Желтая карточка
Р. Таддеи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Тотти
Желтая карточка
М. Канини
Желтая карточка
Д. Конти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
11
Родриго Таддеи
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ОП
30
Фабио Симплисио
ЦП
20
Симоне Перротта
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
5
Даниэле Конти
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
7
Андреа Коссу
ЦП
8
Давиде Бьондини
ПП
7
Нене
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
4
Симон Ланер
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-1-3-2
12
Сержио
6
Риисе
5
Мексес
4
Жуан
27
Кассетти
16
Де Росси
11
Таддеи
30
Симплисио
20
Перротта
10
Тотти
22
Боррьелло
4-1-3-2
22
Агацци
24
Писано
13
Астори
2
Канини
33
Агостини
5
Конти
8
Бьондини
7
Коссу
44
Наингголан
99
Аквафреска
7
Нене
10
Тотти
4
Бриги
4
Бриги
10
Тотти
11
Таддеи
7
Менез
7
Менез
11
Таддеи
22
Боррьелло
9
Вучинич
9
Вучинич
22
Боррьелло
44
Наингголан
4
Ланер
4
Ланер
44
Наингголан
99
Аквафреска
26
Рагацу
26
Рагацу
99
Аквафреска
7
Нене
21
Матри
21
Матри
7
Нене
Остались в запасе
Рома
Кальяри
18
Богдан Лобонц
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
22
Иван Пелиццоли
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
Остались в запасе
22
Иван Пелиццоли
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Рома - Кальяри
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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