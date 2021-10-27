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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Рома
Кальяри - Рома: обзор матча 27 октября 2021
Кальяри
27.10.2021, среда, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 2
Завершен
Рома
52'
Л. Паволетти
71'
Р. Ибаньес
78'
Л. Пеллегрини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Рома
90'
+1
Замена
М. Кумбула
️️️️
Ж. Верету
Желтая карточка
Р. Белланова
87'
83'
Желтая карточка
Р. Калафьори
Замена
Б. Кейта
️️️️
А. Дейола
82'
80'
Замена
Р. Калафьори
️️️️
Н. Дзаньоло
79'
Желтая карточка
Т. Абрахам
79'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
Замена
К. Олива
️️️️
А. Грасси
79'
78'
ГОЛ! 1:2!
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
Х. Ликояннис
77'
Желтая карточка
Ж. Педро
73'
71'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ибаньес
ГОЛ! 1:0!
Л. Паволетти
Пас отдал
Р. Белланова
52'
46'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Г. Мхитарян
38'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
3-2-3-2
28
Краньо
16
Белланова
23
Чеппителли
44
Карбони
22
Ликояннис
4
Цаппа
14
Дейола
18
Марин
33
Грасси
9
Жоао Педро
30
Паволетти
4-3-2-1
1
Патрисиу
2
Карсдорп
3
Ибаньес
23
Манчини
6
Винья
22
Мхитарян
4
Кристанте
17
Верету
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
18
Абрахам
33
Грасси
28
Олива
28
Олива
33
Грасси
14
Дейола
17
Кейта
17
Кейта
14
Дейола
10
Дзаньоло
33
Калафьори
33
Калафьори
10
Дзаньоло
17
Верету
3
Кумбула
3
Кумбула
17
Верету
22
Мхитарян
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
22
Мхитарян
Остались в запасе
Кальяри
Рома
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
5
Эбрима Дарбо
ОП
59
Никола Залевски
ЛЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
5
Эбрима Дарбо
ОП
59
Никола Залевски
ЛЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Кальяри - Рома
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
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