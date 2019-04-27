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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кальяри
Рома - Кальяри: обзор матча 27 апреля 2019
Рома
27.04.2019, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 34 тур
3 : 0
Завершен
Кальяри
5'
Ф. Фасио
8'
Х. Пасторе
86'
А. Коларов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кальяри
Желтая карточка
К. Манолас
88'
ГОЛ! 3:0!
А. Коларов
86'
61'
Желтая карточка
Ф. Писакане
36'
Желтая карточка
Л. Чеппителли
ГОЛ! 2:0!
Х. Пасторе
Пас отдал
Д. Клюйверт
8'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фасио
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
19
Анте Чорич
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
4-1-3-2
83
Миранте
44
Манолас
17
Фасио
11
Коларов
24
Флоренци
15
Н'Зонзи
92
Эль-Шаарави
15
Пасторе
19
Клюйверт
10
Джеко
7
Пеллегрини
4-4-2
28
Краньо
23
Чеппителли
4
Писакане
29
Каччиаторе
3
Пеллегрини
23
Барелла
8
Чигарини
17
Ионицэ
23
Бирса
9
Жоао Педро
30
Паволетти
Остались в запасе
Рома
Кальяри
1
Робин Ольсен
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
19
Анте Чорич
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
19
Анте Чорич
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Остались в запасе
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Рома - Кальяри
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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