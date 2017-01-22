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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кальяри
Рома - Кальяри: обзор матча 22 января 2017
Рома
22.01.2017, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
55'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кальяри
90'
+3
Красная карточка
Ж. Педро
Замена
Т. Вермален
️️️️
К. Манолас
90'
+1
89'
Желтая карточка
Н. Барелла
Замена
Л. Паредес
️️️️
Р. Наингголан
88'
Желтая карточка
К. Манолас
87'
82'
Желтая карточка
Л. Чеппителли
81'
Замена
П. Фараго
️️️️
Ф. Писакане
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Д. Перотти
81'
72'
Замена
М. Сау
️️️️
Д. Фариас
66'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Д. Дессена
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Рюдигер
55'
18'
Желтая карточка
Ф. Писакане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ПП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Жерсон
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
40
Андреа Кадили
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
34
Матиас Антонини Луи
ЦП
33
Роберто Бьянку
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
4-4-2
13
Щесны
33
Эмерсон
22
Рюдигер
44
Манолас
17
Фасио
44
Наингголан
16
Де Росси
8
Строотман
33
Перес
10
Джеко
8
Перотти
3-2-3-1-1
77
Рафаэль
22
Алвеш
4
Писакане
23
Чеппителли
22
Исла
29
Мурру
77
Тахцидис
27
Дессена
23
Барелла
17
Фариас
22
Боррьелло
44
Манолас
4
Вермален
4
Вермален
44
Манолас
44
Наингголан
5
Паредес
5
Паредес
44
Наингголан
8
Перотти
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
4
Писакане
24
Фараго
24
Фараго
4
Писакане
27
Дессена
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
27
Дессена
17
Фариас
25
Сау
25
Сау
17
Фариас
Остались в запасе
Рома
Кальяри
24
Мустафа Сек
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
34
Матиас Антонини Луи
ЦП
33
Роберто Бьянку
ЦП
40
Андреа Кадили
ЦЗ
36
Лука Кроста
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Остались в запасе
34
Матиас Антонини Луи
ЦП
33
Роберто Бьянку
ЦП
40
Андреа Кадили
ЦЗ
36
Лука Кроста
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Массимо Растелли
Статистика матча Рома - Кальяри
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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