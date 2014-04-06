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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Рома
Кальяри - Рома: обзор матча 06 апреля 2014
Кальяри
06.04.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 3
Завершен
Рома
89'
М. Пинилья (П)
32'
М. Дестро
56'
М. Дестро
73'
М. Дестро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Рома
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Пинилья
89'
83'
Замена
М. Бастос
️️️️
Р. Наингголан
74'
Замена
Р. Таддеи
️️️️
М. Пьянич
73'
ГОЛ! 0:3!
М. Дестро
Пас отдал
А. Флоренци
Замена
А. Ибраими
️️️️
А. Коссу
68'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Нене
58'
56'
ГОЛ! 0:2!
М. Дестро
Пас отдал
Р. Наингголан
Замена
С. Эрикссон
️️️️
А. Экдаль
50'
48'
Желтая карточка
А. Флоренци
46'
Замена
В. Торосидис
️️️️
А. Романьоли
42'
Желтая карточка
М. Дестро
39'
Желтая карточка
А. Романьоли
Желтая карточка
Д. Астори
34'
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Дестро
Пас отдал
Жервиньо
29'
Желтая карточка
М. Пьянич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Кальяри
16
Марко Сильвестри
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
23
Андреа Табанелли
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-3-1-2
1
Аврамов
22
Авелар
13
Астори
6
Оиконому
24
Писано
5
Конти
8
Экдаль
27
Дессена
7
Коссу
7
Нене
51
Пинилья
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
26
Романьоли
4
Бенатиа
25
Кастан
24
Флоренци
13
Майкон
44
Наингголан
16
Де Росси
15
Пьянич
27
Жервиньо
21
Дестро
8
Экдаль
26
Эрикссон
26
Эрикссон
8
Экдаль
7
Коссу
9
Ибраими
9
Ибраими
7
Коссу
7
Нене
8
Ибарбо
8
Ибарбо
7
Нене
26
Романьоли
35
Торосидис
35
Торосидис
26
Романьоли
44
Наингголан
7
Бастос
7
Бастос
44
Наингголан
15
Пьянич
11
Таддеи
11
Таддеи
15
Пьянич
Остались в запасе
Кальяри
Рома
23
Андреа Табанелли
ЦП
16
Марко Сильвестри
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
16
Матиас Кабрера
АП
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
23
Андреа Табанелли
ЦП
16
Марко Сильвестри
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
16
Матиас Кабрера
АП
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Кальяри - Рома
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Сант-Элия
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