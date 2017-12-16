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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кальяри
Рома - Кальяри: обзор матча 16 декабря 2017
Рома
16.12.2017, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
90+4'
Ф. Фасио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кальяри
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фасио
90'
+4
77'
Желтая карточка
А. Дейола
44'
Желтая карточка
Л. Чигарини
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
40'
27'
Желтая карточка
Ж. Педро
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Алессандро Дейола
ЦП
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
4-2-1-3
1
Алиссон
11
Коларов
17
Фасио
44
Манолас
24
Флоренци
44
Наингголан
16
Де Росси
7
Пеллегрини
14
Шик
10
Джеко
8
Перотти
3-4-2
22
Краньо
4
Писакане
9
ван дер Вил
3
Андреолли
23
Барелла
19
Падоин
8
Чигарини
17
Ионицэ
9
Жоао Педро
30
Паволетти
Остались в запасе
Рома
Кальяри
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
13
Сенна Мянго
ЛЗ
77
Рафаэль
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
77
Рафаэль
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Рома - Кальяри
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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