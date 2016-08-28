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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Рома
Кальяри - Рома: обзор матча 28 августа 2016
Кальяри
28.08.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 2
Завершен
Рома
56'
М. Боррьелло
88'
М. Сау
6'
Д. Перотти (П)
46'
К. Строотман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Рома
Замена
Д. Мунари
️️️️
М. Сау
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
М. Сау
Пас отдал
М. Исла
88'
Замена
А. Дейола
️️️️
Н. Барелла
80'
79'
Замена
Л. Паредес
️️️️
К. Строотман
Замена
Н. Джианнетти
️️️️
С. Падоин
71'
64'
Замена
Ф. Фасио
️️️️
Д. Перотти
ГОЛ! 1:2!
М. Боррьелло
56'
46'
ГОЛ! 0:2!
К. Строотман
Пас отдал
Э. Джеко
45'
Желтая карточка
А. Флоренци
45'
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Эль-Шаарави
Желтая карточка
Б. Саламон
39'
Желтая карточка
Н. Мурру
23'
Желтая карточка
М. Исла
21'
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Перотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
30
Марко Сторари
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦП
23
Николо Барелла
АП
19
Симоне Падоин
ПП
25
Марко Сау
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кальяри
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Рафаэль
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Рома
1
Алиссон
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
11
Федерико Риччи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
3-2-3-1-2
30
Сторари
22
Алвеш
18
Саламон
23
Лустиг
29
Мурру
22
Исла
17
Ионицэ
8
Ди Дженнаро
19
Падоин
23
Барелла
22
Боррьелло
25
Сау
3-4-2-1
13
Щесны
24
Флоренци
4
Вермален
44
Манолас
33
Перес
16
Де Росси
8
Строотман
44
Наингголан
10
Салах
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
23
Барелла
14
Дейола
14
Дейола
23
Барелла
25
Сау
11
Мунари
11
Мунари
25
Сау
19
Падоин
10
Джианнетти
10
Джианнетти
19
Падоин
8
Перотти
17
Фасио
17
Фасио
8
Перотти
8
Строотман
5
Паредес
5
Паредес
8
Строотман
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
10
Джеко
92
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Кальяри
Рома
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Рафаэль
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
Главный тренер
Массимо Растелли
24
Мустафа Сек
ЦЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Рафаэль
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Кальяри - Рома
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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