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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Рома
Кальяри - Рома: обзор матча 25 апреля 2021
Кальяри
25.04.2021, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 2
Завершен
Рома
4'
Х. Ликояннис
57'
Р. Марин
64'
Ж. Педро
27'
К. Перес
69'
Ф. Фасио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Рома
Желтая карточка
А. Дункан
90'
+3
83'
Желтая карточка
Б. Кристанте
Замена
Д. Ругани
️️️️
Д. Симеоне
83'
Замена
А. Дункан
️️️️
Р. Марин
83'
Желтая карточка
Ж. Педро
81'
Замена
А. Черри
️️️️
Л. Паволетти
75'
Замена
Г. Цаппа
️️️️
Х. Ликояннис
75'
75'
Замена
Ж. Верету
️️️️
А. Диавара
69'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Фасио
Пас отдал
К. Перес
ГОЛ! 3:1!
Ж. Педро
Пас отдал
Р. Марин
64'
59'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Д. Сантон
59'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Л. Пеллегрини
59'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
К. Смоллинг
ГОЛ! 2:1!
Р. Марин
Пас отдал
Д. Симеоне
57'
Желтая карточка
Р. Марин
53'
46'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
Б. Перес
27'
ГОЛ! 1:1!
К. Перес
ГОЛ! 1:0!
Х. Ликояннис
Пас отдал
Ж. Педро
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Рома
13
Пау Лопес
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Арести
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
32
Альфред Дункан
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Рома
12
Симоне Фарелли
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-3-3
25
Викарио
22
Ликояннис
2
Годин
44
Карбони
23
Чеппителли
8
Нандес
14
Дейола
18
Марин
30
Паволетти
18
Симеоне
9
Жоао Педро
3-3-1-2-1
13
Лопес
23
Манчини
17
Фасио
6
Смоллинг
33
Перес
24
Диавара
18
Сантон
12
Вильяр
23
Перес
7
Пеллегрини
9
Майорал
18
Симеоне
24
Ругани
24
Ругани
18
Симеоне
22
Ликояннис
4
Цаппа
4
Цаппа
22
Ликояннис
18
Марин
32
Дункан
32
Дункан
18
Марин
30
Паволетти
9
Черри
9
Черри
30
Паволетти
7
Пеллегрини
22
Мхитарян
22
Мхитарян
7
Пеллегрини
33
Перес
37
Спинаццола
37
Спинаццола
33
Перес
18
Сантон
2
Карсдорп
2
Карсдорп
18
Сантон
6
Смоллинг
4
Кристанте
4
Кристанте
6
Смоллинг
24
Диавара
17
Верету
17
Верету
24
Диавара
Остались в запасе
Кальяри
Рома
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Арести
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
12
Симоне Фарелли
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Арести
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
Остались в запасе
12
Симоне Фарелли
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Кальяри - Рома
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
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