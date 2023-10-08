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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Рома
Кальяри - Рома: обзор матча 08 октября 2023
Кальяри
08.10.2023, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 4
Завершен
Рома
86'
Н. Нандес (П)
19'
У. Ауа
20'
Р. Лукаку
51'
А. Белотти
59'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальяри - Рома
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Н. Нандес
86'
79'
Замена
З. Челик
️️️️
Л. Паредес
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Г. Ористанио
74'
69'
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
Р. Карсдорп
69'
Замена
Р. Пагано
️️️️
У. Ауа
Замена
А. Доссена
️️️️
А. Оберт
68'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
А. Петанья
68'
Желтая карточка
А. Оберт
61'
59'
ГОЛ! 0:4!
Р. Лукаку
Пас отдал
Л. Паредес
51'
ГОЛ! 0:3!
А. Белотти
Пас отдал
Л. Паредес
Замена
Г. Цаппа
️️️️
П. Хацидиакос
46'
45'
+2
Желтая карточка
Э. Бове
40'
Замена
А. Белотти
️️️️
П. Дибала
Замена
З. Лувумбо
️️️️
Сулемана
39'
32'
Желтая карточка
У. Ауа
20'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
Р. Карсдорп
19'
ГОЛ! 0:1!
У. Ауа
Пас отдал
Л. Спинаццола
Желтая карточка
Сулемана
14'
11'
Желтая карточка
Л. Паредес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
18
Маттео Прати
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
11
Jacopo Desogus
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Скуффет
27
Ацци
33
Оберт
4
Хацидиакос
24
Ветеска
20
Сулемана
18
Прати
8
Нандес
45
Макумбу
11
Ористанио
37
Петанья
4-1-3-2
1
Патрисиу
2
Карсдорп
23
Манчини
26
Н'Дика
37
Спинаццола
5
Паредес
4
Кристанте
8
Бове
10
Ауа
21
Дибала
9
Лукаку
33
Оберт
13
Доссена
13
Доссена
33
Оберт
4
Хацидиакос
4
Цаппа
4
Цаппа
4
Хацидиакос
11
Ористанио
14
Шомуродов
14
Шомуродов
11
Ористанио
20
Сулемана
11
Лувумбо
11
Лувумбо
20
Сулемана
37
Петанья
30
Паволетти
30
Паволетти
37
Петанья
2
Карсдорп
5
Кристенсен
5
Кристенсен
2
Карсдорп
5
Паредес
2
Челик
2
Челик
5
Паредес
10
Ауа
10
Пагано
10
Пагано
10
Ауа
21
Дибала
11
Белотти
11
Белотти
21
Дибала
Остались в запасе
Кальяри
Рома
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
11
Jacopo Desogus
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
11
Jacopo Desogus
ЦФ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Кальяри - Рома
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
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