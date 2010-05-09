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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кальяри
Рома - Кальяри: обзор матча 09 мая 2010
Рома
09.05.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
79'
Ф. Тотти
83'
Ф. Тотти (П)
73'
А. Лаццари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кальяри
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Тотти
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
Ж. Менез
ГОЛ! 1:1!
Ф. Тотти
Пас отдал
Ж. Менез
Замена
А. Черчи
️️️️
М. Мотта
Желтая карточка
А. Матри
ГОЛ! 0:1!
А. Лаццари
Желтая карточка
Й. Риисе
Желтая карточка
Нене
Замена
Нене
️️️️
Жеда
Замена
Р. Таддеи
️️️️
Л. Тони
Замена
А. Лаццари
️️️️
А. Коссу
Желтая карточка
Д. Писарро
Замена
К. Лупателли
️️️️
Ф. Маркетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЛП
7
Давид Писарро
ОП
7
Жереми Менез
АП
20
Симоне Перротта
ПП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ПЗ
5
Даниэле Конти
(К)
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Давиде Бьондини
ПП
27
Жеда
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
7
Нене
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Сержио
6
Риисе
4
Жуан
8
Бурдиссо
16
Мотта
7
Писарро
16
Де Росси
20
Перротта
7
Менез
18
Тони
10
Тотти
4-1-2-1-2
22
Маркетти
27
Дессена
2
Канини
13
Астори
33
Агостини
5
Конти
8
Бьондини
44
Наингголан
7
Коссу
21
Матри
27
Жеда
18
Тони
11
Таддеи
11
Таддеи
18
Тони
7
Менез
10
Баптиста
10
Баптиста
7
Менез
16
Мотта
7
Черчи
7
Черчи
16
Мотта
22
Маркетти
21
Лупателли
21
Лупателли
22
Маркетти
7
Коссу
10
Лаццари
10
Лаццари
7
Коссу
27
Жеда
7
Нене
7
Нене
27
Жеда
Остались в запасе
Рома
Кальяри
18
Богдан Лобонц
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
18
Андреа Парола
ЦП
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
Остались в запасе
18
Андреа Парола
ЦП
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Рома - Кальяри
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 16:55 (прямая)
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