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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Рома
Кальяри - Рома: обзор матча 10 мая 2009
Кальяри
10.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 2
Завершен
Рома
34'
А. Матри
58'
Р. Аквафреска
63'
Ф. Тотти
69'
С. Перротта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Рома
Замена
М. Манкосу
️️️️
А. Коссу
Желтая карточка
Ф. Тотти
ГОЛ! 2:2!
С. Перротта
Замена
С. Перротта
️️️️
Р. Таддеи
Замена
️️️️
В. Монтелла
ГОЛ! 2:1!
Ф. Тотти
ГОЛ! 2:0!
Р. Аквафреска
Желтая карточка
А. Коссу
Желтая карточка
Ф. Писано
Желтая карточка
М. Мотта
Замена
М. Мотта
️️️️
М. Тонетто
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
А. Матри
ГОЛ! 1:0!
А. Матри
Желтая карточка
М. Фини
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
7
Андреа Коссу
АП
0
Микеле Фини
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
0
Макс Тонетто
ЛЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
4-1-1-2
22
Маркетти
33
Агостини
2
Канини
6
Лопес
24
Писано
0
Фини
7
Коссу
27
Жеда
21
Матри
4-4-2
27
Кассетти
0
Пануччи
5
Мексес
0
Тонетто
11
Таддеи
7
Писарро
16
Де Росси
4
Бриги
10
Тотти
9
Вучинич
7
Коссу
5
Манкосу
5
Манкосу
7
Коссу
20
Бьянко
20
Бьянко
21
Матри
99
Аквафреска
99
Аквафреска
21
Матри
0
Тонетто
16
Мотта
16
Мотта
0
Тонетто
11
Таддеи
20
Перротта
20
Перротта
11
Таддеи
0
Монтелла
0
Монтелла
Остались в запасе
Кальяри
Рома
21
Кристиано Лупателли
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
12
Жулио Сержио
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Кальяри - Рома
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Сант-Элия
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