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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Рома
Кальяри - Рома: обзор матча 11 сентября 2010
Кальяри
11.09.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
5 : 1
Завершен
Рома
8'
Д. Конти
23'
А. Матри (П)
38'
Р. Аквафреска
47'
А. Матри
88'
А. Лаццари
18'
Д. Де Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Рома
ГОЛ! 5:1!
А. Лаццари
Желтая карточка
А. Коссу
Желтая карточка
С. Перротта
Замена
Нене
️️️️
А. Матри
Замена
А. Пинарди
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
Ж. Менез
Желтая карточка
А. Лаццари
ГОЛ! 4:1!
А. Матри
ГОЛ! 3:1!
Р. Аквафреска
Замена
Г. Бурдиссо
️️️️
Ф. Тотти
Замена
А. Лаццари
️️️️
Д. Конти
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Матри
Красная карточка
Н. Бурдиссо
18'
ГОЛ! 1:1!
Д. Де Росси
14'
Замена
А. Рози
️️️️
П. Кастеллини
ГОЛ! 1:0!
Д. Конти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
6
Алекс Пинарди
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
33
Агостини
13
Астори
2
Канини
24
Писано
44
Наингголан
8
Бьондини
5
Конти
7
Коссу
99
Аквафреска
21
Матри
4-3-3
12
Сержио
27
Кассетти
4
Жуан
8
Бурдиссо
7
Кастеллини
20
Перротта
16
Де Росси
7
Писарро
22
Боррьелло
7
Менез
10
Тотти
99
Аквафреска
6
Пинарди
6
Пинарди
99
Аквафреска
5
Конти
10
Лаццари
10
Лаццари
5
Конти
21
Матри
7
Нене
7
Нене
21
Матри
10
Тотти
2
Бурдиссо
2
Бурдиссо
10
Тотти
7
Кастеллини
20
Рози
20
Рози
7
Кастеллини
7
Менез
10
Баптиста
10
Баптиста
7
Менез
Остались в запасе
Кальяри
Рома
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
18
Богдан Лобонц
ВР
12
Сисиньо
ПЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
12
Сисиньо
ПЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Кальяри - Рома
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Сант-Элия
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