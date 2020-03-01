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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Рома
Кальяри - Рома: обзор матча 01 марта 2020
Кальяри
01.03.2020, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
3 : 4
Завершен
Рома
28'
Ж. Педро
75'
Г. Перейро
89'
Ж. Педро
29'
Н. Калинич
41'
Н. Калинич
64'
Д. Клюйверт
81'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Рома
90'
+6
Желтая карточка
Д. Сантон
Желтая карточка
Д. Рагацу
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
П. Лопес
Замена
Д. Рагацу
️️️️
М. Рог
90'
Пенальти не реализован!
Ж. Педро
89'
ГОЛ! 3:4!
Ж. Педро
89'
85'
Замена
Ж. Верету
️️️️
Д. Клюйверт
84'
Замена
Д. Сантон
️️️️
Б. Перес
81'
ГОЛ! 2:4!
Г. Мхитарян
Пас отдал
А. Коларов
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
80'
78'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
76'
Замена
️️️️
Д. Ундер
ГОЛ! 2:3!
Г. Перейро
Пас отдал
Р. Наингголан
75'
Желтая карточка
Д. Симеоне
69'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
А. Палоски
66'
Замена
Г. Перейро
️️️️
А. Ионицэ
66'
64'
ГОЛ! 1:3!
Д. Клюйверт
Пас отдал
Н. Калинич
55'
Желтая карточка
Г. Вильяр
41'
ГОЛ! 1:2!
Н. Калинич
Пас отдал
Г. Мхитарян
Желтая карточка
Ж. Педро
35'
34'
Желтая карточка
Д. Ундер
29'
ГОЛ! 1:1!
Н. Калинич
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
Пас отдал
К. Олива
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Робин Ольсен
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-1-3-2
1
Ольсен
3
Пеллегрини
4
Писакане
29
Каччиаторе
24
Клаван
28
Олива
44
Наингголан
17
Ионицэ
26
Рог
9
Жоао Педро
9
Палоски
3-4-2-1
13
Лопес
6
Смоллинг
17
Фасио
11
Коларов
33
Перес
12
Вильяр
4
Кристанте
22
Мхитарян
7
Ундер
19
Клюйверт
9
Калинич
17
Ионицэ
26
Перейро
26
Перейро
17
Ионицэ
26
Рог
26
Рагацу
26
Рагацу
26
Рог
9
Палоски
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Палоски
33
Перес
18
Сантон
18
Сантон
33
Перес
19
Клюйверт
17
Верету
17
Верету
19
Клюйверт
Остались в запасе
Кальяри
Рома
28
Алессио Краньо
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Кальяри - Рома
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Унипол Домус
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