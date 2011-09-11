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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кальяри
Рома - Кальяри: обзор матча 11 сентября 2011
Рома
11.09.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 2
Завершен
Кальяри
90+3'
Д. Де Росси
67'
Д. Конти
90+2'
М. Эль-Кабир
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кальяри
ГОЛ! 1:2!
Д. Де Росси
+3
+2
ГОЛ! 0:2!
М. Эль-Кабир
Пас отдал
Р. Наингголан
+1
Замена
Р. Сампайо
️️️️
Д. Бьондини
Желтая карточка
М. Эль-Кабир
Замена
М. Эль-Кабир
️️️️
А. Коссу
Желтая карточка
Р. Наингголан
Желтая карточка
М. Агацци
Желтая карточка
Нене
Замена
Ф. Борини
️️️️
П. Освальдо
Замена
Ф. Гаго
️️️️
А. Рози
Желтая карточка
Д. Конти
Красная карточка
Х. Анхель
ГОЛ! 0:1!
Д. Конти
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Б. Кркич
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Т. Рибейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
20
Симоне Перротта
ПП
9
Боян Кркич
ЛФ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
10
Пабло Освальдо
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
(К)
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Давиде Бьондини
ПП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
27
Марко Кассетти
ПЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
10
Пабло Кеппелини
АП
35
Руи Сампайо
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
10
Мостафа Эль-Кабир
ЦФ
4-3-3
1
Стекеленбург
3
Анхель
5
Хайнце
8
Бурдиссо
20
Рози
15
Пьянич
16
Де Росси
20
Перротта
9
Кркич
10
Тотти
10
Освальдо
4-3-1-2
22
Агацци
24
Писано
13
Астори
2
Канини
33
Агостини
8
Бьондини
5
Конти
44
Наингголан
7
Коссу
7
Нене
19
Рибейро
20
Рози
5
Гаго
5
Гаго
20
Рози
9
Кркич
22
Боррьелло
22
Боррьелло
9
Кркич
10
Освальдо
16
Борини
16
Борини
10
Освальдо
8
Бьондини
35
Сампайо
35
Сампайо
8
Бьондини
19
Рибейро
8
Ибарбо
8
Ибарбо
19
Рибейро
7
Коссу
10
Эль-Кабир
10
Эль-Кабир
7
Коссу
Остались в запасе
Рома
Кальяри
23
Джанлука Курчи
ВР
27
Марко Кассетти
ПЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Луис Энрике
10
Пабло Кеппелини
АП
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
27
Марко Кассетти
ПЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Остались в запасе
10
Пабло Кеппелини
АП
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Рома - Кальяри
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 16:55 (прямая)
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