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    Массимо Фиккаденти

    Тренер
    Имя Массимо
    Фамилия Фиккаденти
    Гражданство Италия
    Дата рождения 6 ноября 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кальяри 6 0 4 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.08.2012 Дженоа 2 : 0 Кальяри
    02.09.2012 Кальяри 1 : 1 Аталанта
    15.09.2012 Палермо 1 : 1 Кальяри
    23.09.2012 Кальяри 0 : 3 Рома
    26.09.2012 Милан 2 : 0 Кальяри
    30.09.2012 Кальяри 1 : 2 Пескара
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