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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кальяри
Рома - Кальяри: обзор матча 01 февраля 2013
Рома
01.02.2013, пятница, 23:45
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 4
Завершен
Кальяри
35'
Ф. Тотти
90+3'
Маркиньо
4'
Р. Наингголан
46'
М. Гойкоэчеа (АГ)
53'
М. Сау
71'
Ф. Писано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кальяри
ГОЛ! 2:4!
Маркиньо
Пас отдал
Э. Ламела
90'
+3
Желтая карточка
Э. Ламела
90'
88'
Замена
А. Коссу
️️️️
Т. Рибейро
Желтая карточка
И. Пирис
87'
81'
Замена
Ф. Казарини
️️️️
Д. Конти
78'
Замена
Г. Перицо
️️️️
Л. Россеттини
71'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Писано
Замена
Маркиньо
️️️️
А. Флоренци
59'
Замена
Д. Де Росси
️️️️
П. Тахцидис
59'
53'
ГОЛ! 1:3!
М. Сау
Пас отдал
С. Ибарбо
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
М. Гойкоэчеа
ГОЛ! 1:1!
Ф. Тотти
Пас отдал
А. Флоренци
35'
Желтая карточка
П. Тахцидис
33'
27'
Желтая карточка
Д. Авелар
20'
Желтая карточка
Р. Наингголан
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
М. Сау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
16
Додо
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Гойкоэчеа
24
Флоренци
5
Маркиньос
8
Бурдиссо
16
Додо
4
Пирис
77
Тахцидис
4
Брэдли
9
Ламела
10
Тотти
10
Освальдо
4-3-3
22
Агацци
24
Писано
13
Россеттини
13
Астори
22
Авелар
44
Наингголан
5
Конти
8
Экдаль
25
Сау
19
Рибейро
8
Ибарбо
24
Флоренци
77
Маркиньо
77
Маркиньо
24
Флоренци
77
Тахцидис
16
Де Росси
16
Де Росси
77
Тахцидис
13
Россеттини
24
Перицо
24
Перицо
13
Россеттини
5
Конти
5
Казарини
5
Казарини
5
Конти
19
Рибейро
7
Коссу
7
Коссу
19
Рибейро
Остались в запасе
Рома
Кальяри
1
Маартен Стекеленбург
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Зденек Земан
1
Влада Аврамов
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Иво Пульга
Статистика матча Рома - Кальяри
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Олимпико
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