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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кальяри
Рома - Кальяри: обзор матча 23 декабря 2020
Рома
23.12.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 2
Завершен
Кальяри
11'
Ж. Верету
71'
Э. Джеко
77'
Д. Манчини
59'
Ж. Педро
90+1'
Ж. Педро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кальяри
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Ж. Педро
85'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Р. Марин
85'
Замена
Ф. Калигара
️️️️
Д. Годин
78'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Д. Симеоне
78'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Х. Ликояннис
Замена
Б. Майорал
️️️️
Э. Джеко
78'
ГОЛ! 3:1!
Д. Манчини
Пас отдал
К. Смоллинг
77'
Замена
П. Лопес
️️️️
А. Миранте
74'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Б. Кристанте
74'
ГОЛ! 2:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Р. Карсдорп
71'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
М. Кумбула
63'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Педро
63'
Желтая карточка
М. Кумбула
60'
59'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педро
Пас отдал
К. Олива
Желтая карточка
Д. Манчини
37'
29'
Желтая карточка
Н. Нандес
20'
Желтая карточка
Г. Цаппа
Желтая карточка
Б. Кристанте
19'
15'
Замена
К. Олива
️️️️
М. Рог
ГОЛ! 1:0!
Ж. Верету
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Рома
12
Симоне Фарелли
ВР
13
Пау Лопес
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
23
Карлес Перес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
18
Симоне Пинна
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
3-5-1-1
83
Миранте
23
Манчини
3
Кумбула
2
Карсдорп
12
Вильяр
33
Перес
4
Кристанте
17
Верету
22
Мхитарян
9
Педро
10
Джеко
3-2-3-2
28
Краньо
6
Валюкевич
2
Годин
23
Чеппителли
4
Цаппа
22
Ликояннис
8
Нандес
18
Марин
26
Рог
9
Жоао Педро
18
Симеоне
83
Миранте
13
Лопес
13
Лопес
83
Миранте
3
Кумбула
3
Ибаньес
3
Ибаньес
3
Кумбула
4
Кристанте
6
Смоллинг
6
Смоллинг
4
Кристанте
9
Педро
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
9
Педро
10
Джеко
9
Майорал
9
Майорал
10
Джеко
26
Рог
28
Олива
28
Олива
26
Рог
18
Марин
26
Перейро
26
Перейро
18
Марин
22
Ликояннис
23
Соттиль
23
Соттиль
22
Ликояннис
18
Симеоне
30
Паволетти
30
Паволетти
18
Симеоне
2
Годин
21
Калигара
21
Калигара
2
Годин
Остались в запасе
Рома
Кальяри
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Пинна
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
96
Адам Унас
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
23
Карлес Перес
ЦФ
Остались в запасе
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Пинна
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
96
Адам Унас
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Рома - Кальяри
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
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