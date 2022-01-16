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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кальяри
Рома - Кальяри: обзор матча 16 января 2022
Рома
16.01.2022, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
33'
С. Оливейра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Кальяри
Замена
Д. Керамицис
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
90'
+4
Замена
Э. Бове
️️️️
Ж. Верету
90'
+4
88'
Замена
Л. Гальяно
️️️️
Д. Альтаре
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Н. Дзаньоло
85'
80'
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
Дальберт
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Ф. Афена-Гьян
75'
70'
Желтая карточка
Д. Альтаре
69'
Замена
Н. Нандес
️️️️
Г. Перейро
Желтая карточка
Ф. Афена-Гьян
58'
Желтая карточка
Д. Манчини
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Оливейра
33'
32'
Желтая карточка
Дальберт
27'
Желтая карточка
А. Карбони
25'
Желтая карточка
Л. Паволетти
Желтая карточка
С. Оливейра
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
14
Хан Оливерас
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
7
Кристиан Вольпато
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Юрий Йову
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
35
Риккардо Ладинетти
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
21
Николо Кавуоти
ЦП
37
Лука Гальяно
ЦФ
4-3-1-2
1
Патрисиу
6
Винья
23
Манчини
3
Кумбула
2
Мэйтленд-Найлс
22
Мхитарян
17
Верету
27
Оливейра
10
Дзаньоло
18
Абрахам
13
Афена-Гьян
3-2-2-1-2
28
Краньо
18
Гольданига
44
Карбони
15
Альтаре
4
Цаппа
29
Дальберт
18
Марин
14
Дейола
26
Перейро
30
Паволетти
9
Жоао Педро
2
Мэйтленд-Найлс
13
Керамицис
13
Керамицис
2
Мэйтленд-Найлс
10
Дзаньоло
2
Карсдорп
2
Карсдорп
10
Дзаньоло
17
Верету
8
Бове
8
Бове
17
Верету
13
Афена-Гьян
14
Шомуродов
14
Шомуродов
13
Афена-Гьян
29
Дальберт
22
Ликояннис
22
Ликояннис
29
Дальберт
26
Перейро
8
Нандес
8
Нандес
26
Перейро
15
Альтаре
37
Гальяно
37
Гальяно
15
Альтаре
Остались в запасе
Рома
Кальяри
59
Никола Залевски
ЛЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
14
Хан Оливерас
ЦЗ
7
Кристиан Вольпато
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
23
Борис Радунович
ВР
4
Юрий Йову
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
35
Риккардо Ладинетти
ОП
21
Николо Кавуоти
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
59
Никола Залевски
ЛЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
14
Хан Оливерас
ЦЗ
7
Кристиан Вольпато
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
4
Юрий Йову
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
35
Риккардо Ладинетти
ОП
21
Николо Кавуоти
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Рома - Кальяри
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Лоренцо Маджони
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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