Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Рома
Кальяри - Рома: обзор матча 08 февраля 2015
Кальяри
08.02.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 2
Завершен
Рома
90+4'
П. М'Поку
36'
А. Льяич
84'
Л. Паредес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Рома
ГОЛ! 1:2!
П. М'Поку
Пас отдал
Д. Авелар
90'
+4
84'
ГОЛ! 0:2!
Л. Паредес
Пас отдал
Д. Верде
Замена
С. Лонго
️️️️
Д. Чоп
83'
Желтая карточка
П. М'Поку
81'
80'
Желтая карточка
Л. Паредес
77'
Желтая карточка
Х. Холебас
Замена
М. Сау
️️️️
Ж. Педро
76'
72'
Замена
Л. Паредес
️️️️
А. Льяич
63'
Замена
А. Санабрия
️️️️
Ф. Тотти
Замена
П. М'Поку
️️️️
А. Гонсалес
61'
41'
Желтая карточка
А. Льяич
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Льяич
Пас отдал
Д. Верде
Желтая карточка
Л. Россеттини
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
23
Зелько Бркич
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЛВ
27
Даниэле Дессена
ОП
30
Годфред Донса
ОП
5
Даниэле Конти
(К)
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
20
Сейду Кейта
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Даниэле Верде
ПВ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Кальяри
91
Симоне Коломби
ВР
22
Алессио Краньо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Антонио Бальзано
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
99
Томаш Вестеницки
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-2-1-1-2
23
Бркич
22
Авелар
19
Капуано
13
Россеттини
32
Гонсалес
27
Дессена
30
Донса
5
Конти
8
Экдаль
9
Чоп
9
Жоао Педро
4-1-2-2-1
16
Де Санктис
35
Торосидис
13
Астори
2
Янга-Мбива
25
Холебас
20
Кейта
44
Наингголан
15
Пьянич
10
Верде
22
Льяич
10
Тотти
9
Жоао Педро
25
Сау
25
Сау
9
Жоао Педро
32
Гонсалес
40
М'Поку
40
М'Поку
32
Гонсалес
9
Чоп
9
Лонго
9
Лонго
9
Чоп
22
Льяич
5
Паредес
5
Паредес
22
Льяич
10
Тотти
19
Санабрия
19
Санабрия
10
Тотти
Остались в запасе
Кальяри
Рома
91
Симоне Коломби
ВР
22
Алессио Краньо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
99
Томаш Вестеницки
ЦФ
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
22
Алессио Краньо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
99
Томаш Вестеницки
ЦФ
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Кальяри - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Сант-Элия
Новости команд
Все
Кальяри
Рома
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+