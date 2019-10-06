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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кальяри
Рома - Кальяри: обзор матча 06 октября 2019
Рома
06.10.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
31'
Л. Чеппителли (АГ)
26'
Ж. Педро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кальяри
80'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
А. Коларов
44'
33'
Желтая карточка
Д. Симеоне
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Чеппителли
31'
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Педро
16'
Желтая карточка
Л. Чигарини
11'
Желтая карточка
Л. Чеппителли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Кальяри
1
Робин Ольсен
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Лопес
37
Спинаццола
6
Смоллинг
11
Коларов
23
Манчини
24
Диавара
10
Дзаньоло
17
Верету
4
Кристанте
19
Клюйверт
10
Джеко
4-4-2
1
Ольсен
23
Чеппителли
4
Писакане
3
Пеллегрини
29
Каччиаторе
26
Рог
8
Нандес
8
Чигарини
44
Наингголан
9
Жоао Педро
18
Симеоне
Остались в запасе
Рома
Кальяри
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
28
Кристиан Олива
ОП
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Олива
ОП
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Рома - Кальяри
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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