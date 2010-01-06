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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Рома
Кальяри - Рома: обзор матча 06 января 2010
Кальяри
06.01.2010, среда, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 2
Завершен
Рома
90'
Д. Лопес
90'
Д. Конти
52'
Д. Писарро (П)
65'
С. Перротта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Рома
Желтая карточка
М. Бриги
Желтая карточка
С. Перротта
ГОЛ! 2:2!
Д. Конти
ГОЛ! 1:2!
Д. Лопес
Замена
М. Бриги
️️️️
Д. Писарро
Замена
Жеда
️️️️
А. Коссу
Замена
Л. Тони
️️️️
М. Вучинич
Замена
Ж. Менез
️️️️
Ж. Баптиста
Замена
️️️️
Д. Бьондини
Желтая карточка
Й. Риисе
ГОЛ! 0:2!
С. Перротта
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Нене
Желтая карточка
М. Канини
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Писарро
Желтая карточка
А. Коссу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кальяри
22
Мауро Виджорито
ВР
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Рома
32
Дони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
4-3-1-2
22
Маркетти
33
Агостини
6
Лопес
2
Канини
13
Астори
8
Бьондини
5
Конти
10
Лаццари
7
Коссу
7
Нене
21
Матри
4-4-2
12
Сержио
27
Кассетти
4
Жуан
8
Бурдиссо
6
Риисе
11
Таддеи
16
Де Росси
7
Писарро
20
Перротта
10
Баптиста
9
Вучинич
7
Нене
11
Ларривей
11
Ларривей
7
Нене
7
Коссу
27
Жеда
27
Жеда
7
Коссу
7
Писарро
4
Бриги
4
Бриги
7
Писарро
10
Баптиста
7
Менез
7
Менез
10
Баптиста
9
Вучинич
18
Тони
18
Тони
9
Вучинич
Остались в запасе
Кальяри
Рома
18
Андреа Парола
ЦП
22
Мауро Виджорито
ВР
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
6
Симоне Бароне
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
32
Дони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
18
Андреа Парола
ЦП
22
Мауро Виджорито
ВР
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
6
Симоне Бароне
ЦП
Остались в запасе
32
Дони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Кальяри - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Сант-Элия
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